Gimnasia venció a Estudiantes de Río Cuarto, se metió en octavos y se aseguró la Copa Sudamericana

Con goles de Torres y Nacho Fernández, Gimnasia se hizo fuerte de visitante, avanzó a playoffs y se aseguró una competencia continental en 2027.

De la mano de los goles de Marcelo Torres e Ignacio Fernández, Gimnasia y Esgrima La Plata se hizo fuerte de visitante ante Estudiantes de Río Cuarto y obtuvo una victoria por 2-1 que no sólo lo metió en los octavos de final del Torneo Clausura, sino que además le aseguró la Copa Sudamericana, de cara a 2027.

El Lobo fue quien golpeó primero, con un cabezazo en soledad del Chelo Torres a los 24 minutos del primer tiempo. Así, los platenses pasaron al frente y luego aumentaron la diferencia, a los 40, con un remate de media distancia de Nacho Fernández que contó con un desvío fortuito que descolocó al arquero Lautaro Herrera.

Pudo descontar el León del Imperio, a los 9 de la segunda mitad, con un gol de Gabriel Alanís que, junto con la expulsión de Alexis Steimbach en el Lobo, tres minutos después, amenazó con ponerle suspenso al partido. Las chances, sin embargo, no llegaron y, para colmo, sobre el final del encuentro fue Juan Antonini también vio la roja. Así, el reloj corrió y la victoria de los platenses quedó decretada.

Para el local la derrota será anecdótica, dado que ya consumaron su descenso. Para el Tripero, en tanto, el triunfo significó meterse entre los ocho mejores de la zona B, además de asegurarse, cuanto menos, jugar la Copa Sudamericana el año próximo.

Tigre venció a Huracán

Huracán hilvanó su cuarta derrota de manera consecutiva al perder 2-0 con Tigre por la Zona B en el Palacio Tomás A. Ducó, donde el público fue muy duro al despedir con silbidos y duros cánticos al Globo.

Tras una primera etapa donde el dueño de casa tuvo el control pero no logró aprovechar sus chances, el Matador pegó de entrada en el complemento gracias a la asistencia de Gonzalo Pity Martínez que permitió a Jerónimo Dómina abrir el marcador.

La ventaja para la visita representó un golpe del cual Huracán no logró recuperarse, con el agregado de que sufrió la expulsión a instancias del VAR para el federalense Fabio Pereyra.

Sobre la hora, Tiago Serrago que liquidó el pleito y dejó con vida al equipo de Victoria, que sigue con chances de ser parte de los playoffs.