Hallaron 48 envoltorios de cocaína en la cárcel de Concordia.

Hallaron 48 envoltorios de cocaína en un pabellón de la cárcel de Concordia. La cocaína fue secuestrada en la requisa y tomó intervención la Fiscalía.

Un total de 48 envoltorios de cocaína fueron secuestrados durante una requisa realizada en la Unidad Penal N.º 3 de Concordia, en la noche del martes 27 de octubre. El hallazgo se produjo en uno de los pabellones del establecimiento penitenciario.

Según informó Concordia Policiales, los efectivos encontraron la sustancia fraccionada y dieron intervención al fiscal de turno, Mario Figueroa, quien dispuso las actuaciones correspondientes.

El hallazgo durante la requisa

Los envoltorios fueron detectados en las últimas horas del día, durante un control dentro del penal. El procedimiento no se produjo en el ingreso de familiares o allegados a las personas alojadas en la unidad.

La ubicación de la droga dentro de un pabellón plantea interrogantes sobre cómo llegó hasta ese sector. La información difundida no precisa quién tenía los envoltorios ni cómo fueron introducidos al establecimiento.

Intervención de la Fiscalía

Tras el secuestro, las autoridades informaron lo ocurrido a Figueroa, quien ordenó las medidas correspondientes para avanzar con las actuaciones.

De acuerdo con el medio concordiense, en otras oportunidades se habían detectado intentos de ingresar cocaína o marihuana durante las visitas, aunque en cantidades menores a las encontradas en esta requisa.