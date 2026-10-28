Crespo se prepara para la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura

El encuentro se realizará del 6 al 8 de noviembre en el predio ferial de la ciudad, con espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia

Crespo se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura. La 32ª edición se desarrollará el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el predio ferial ubicado sobre el acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, con propuestas que reunirán producción, gastronomía, emprendimientos y música en vivo.

La presentación provincial se realizó este miércoles en la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, en Paraná, con la participación del intendente de Crespo, Marcelo Cerutti; la presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, Mariela Gallinger; y el director general de Turismo, Sebastián Bel.

Turf, El Polaco y Soledad, en la Fiesta Nacional de la Avicultura de Crespo

La fiesta busca poner en valor la identidad productiva de la ciudad y la región, con espacios dedicados al sector avícola, la tecnología y la innovación, además de un patio gastronómico, actividades recreativas y dos escenarios con artistas locales y nacionales.

La grilla

El viernes 6, el escenario principal tendrá como atractivo a Turf, junto a La Sin Nombre con Meri Velázquez, Te re suena, Maple, Tiana y sus chamameceros y Estudio de Danzas Vibremos. En la Peña Joven se presentarán, entre otros, Sofi Morales, Cata Grasmick y DJ Juani Buyotti.

El sábado 7 será el turno de El Polaco, acompañado por Pont a bailar, Sin código, Maravillas Alemanas, La triple E, Herencias Alemanas y Sinergia Folk Academia de Danzas Femeninas. La Peña Joven sumará música de distintos géneros y artistas de la región.

El domingo 8, Soledad Pastorutti encabezará la programación, que también incluirá a Los del Gualeyán, Juan Manuel Bilat, Runa Kuyai y la Orquesta Sinfónica Municipal. En la Peña Joven actuarán La triple E, Estilo Vargas, Nico Zárate, Abysmo y Cani Strato.

Entradas y beneficios

Las entradas anticipadas se pueden adquirir hasta el jueves 5 de noviembre en las cajas municipales, de lunes a viernes de 7 a 13, en el Palacio Municipal (25 de Mayo 943) y en el Área de Prevención y Seguridad Urbana de la Terminal de Ómnibus. También están disponibles a través de la web oficial: https://fnacrespo.com.ar/entradas/.

Para residentes de Crespo y su ejido, los valores por jornada son de $26.000 el viernes, $24.000 el sábado y $30.000 el domingo, con un combo de tres días a $56.000. Para el público general, las entradas cuestan $35.000, $30.000 y $45.000, respectivamente, y el abono por las tres jornadas tiene un valor de $80.000.

Los menores de 16 años de Crespo y su ejido ingresan gratis presentando DNI. Para el público general, el ingreso es gratuito para menores de hasta 10 años inclusive. También se contempla acceso gratuito para titulares del Certificado Único de Discapacidad y un 20% de descuento para jubilados que presenten el carnet correspondiente. Además, clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe pueden acceder a tres cuotas sin interés.