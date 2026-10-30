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La Municipalidad de Paraná intensifica operativos de fumigación

En distintos espacios públicos, la Municipalidad de Paraná comenzó a intensificar los operativos de fumigación. Las acciones se concentraron en la zona costera.

30 de octubre 2026 · 21:13hs
La Municipalidad de Paraná intensifica operativos de fumigación.

La Municipalidad de Paraná intensifica operativos de fumigación.

La Municipalidad de Paraná lleva adelante operativos de fumigación en diferentes espacios públicos y sectores de la ciudad, con la premisa de controlar la presencia de mosquitos. Las acciones se concentran en la zona costera, en el marco de la creciente del río y las condiciones climáticas de los últimos días.

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores

Las tareas de la Municipalidad de Paraná

Los trabajos se realizaron en el sector del arroyo Las Viejas, el balneario Thompson y distintos puntos de la ribera, desde Puerto Viejo hasta Puerto Nuevo. También, se intervino en Puerto Sánchez. El cronograma contempla tareas en la zona del anfiteatro, la Toma Nueva y el barrio Arenales.

El subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz, destacó que estos operativos forman parte de las acciones habituales y programadas del municipio, que se organizan en función de los relevamientos y reportes epidemiológicos. Asimismo, aclaró que actualmente Paraná no registra casos de dengue ni se encuentra bajo alerta epidemiológica.

En relación con el incremento de mosquitos observado durante los últimos días, señaló que “está vinculado con las condiciones ambientales, como la crecida del río, el aumento del nivel de los arroyos y las lluvias registradas, que generan un escenario favorable para la proliferación de estos insectos".

Por su parte, la secretaria de Salud, Claudia Enrique, remarcó la importancia de diferenciar las tareas de fumigación de las medidas específicas para prevenir el dengue. Explicó que la fumigación está destinada al control del mosquito común y no elimina los huevos ni las larvas del mosquito transmisor del dengue, que se reproduce en recipientes con agua acumulada.

En este sentido, recordó que “la principal herramienta para prevenir la enfermedad es evitar la formación de criaderos mediante la eliminación de recipientes que acumulen agua y el mantenimiento de patios y espacios domiciliarios”.

Otras intervenciones

El municipio realizó tareas de descacharrización durante el invierno, mientras que la próxima semana comenzará una nueva temporada del programa de ovitrampas, una herramienta de monitoreo que permite conocer la actividad reproductiva de los mosquitos en distintos sectores de la ciudad.

El dispositivo consiste en la distribución estratégica de trampas cuyo seguimiento realizan semanalmente las áreas de Salud y Ambiente. La información obtenida permite identificar las zonas con mayor postura de huevos y planificar operativos de descacharrización.

Municipalidad de Paraná operativos Fumigación
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