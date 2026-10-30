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Incautaron cargamento millonario de cigarrillos en Autovía 14

Policía Federal cortó el contrabando de un cargamento de cigarrillos valuado en cerca de medio millón de dólares en la Autovía 14.

30 de octubre 2026 · 10:10hs
El operativo fue llevado a cabo por personal de Policía Federal el pasado martes.

El operativo fue llevado a cabo por personal de Policía Federal el pasado martes.

Personal de Policía Federal desbarató una banda criminal que operaba en la modalidad contrabando de cigarrillos. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de la Autovía 14 y ruta 015 a la altura de Concordia, donde el camión transportaba mercadería valuada en cerca de medio millón de dólares.

Contrabando de cigarrillos.&nbsp;

Contrabando de cigarrillos.

Según se detalló desde la fuerza federal, el cargamento era transportado en un camión proveniente de Misiones con presunto destino a Buenos Aires. El conductor fue detenido y permanecerá con prisión preventiva.

El procedimiento fue realizado por la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación que tramita ante el Juzgado Federal de Concordia y permitió secuestrar un cargamento de cigarrillos de origen extranjero, presuntamente ingresados de manera ilegal al país, valuado provisoriamente en 428.293 dólares estadounidenses.

El operativo tuvo lugar el pasado martes, alrededor de las 19.25, cuando efectivos de la fuerza, interceptaron un camión Iveco con semirremolque y contenedor sobre la Ruta Nacional 14, en cercanías de su intersección con la Ruta Nacional 015.

El vehículo era conducido por un hombre oriundo de Misiones y transportaba una carga que tendría como destino la provincia de Buenos Aires. Ante las circunstancias advertidas durante el control, el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, dispuso el traslado del transporte hasta las instalaciones de ARCA-Aduana, a cargo de su administrador Luis Prat, cuya colaboración resultó fundamental mediante la utilización de un escáner de cargas.

Lo secuestrado en el operativo en Autovía 14

Las imágenes obtenidas permitieron detectar bultos compatibles con cajas de cigarrillos ocultos en el interior del contenedor. Posteriormente, por orden judicial, se procedió a su apertura, constatándose la existencia de 550 cajas de cigarrillos marca Gift y 50 cajas marca Coronado, equivalentes a 30.000 cartones y 300.000 atados.

Asimismo, la investigación que tramita ante la Secretaría penal del Dr Bergdolt permitió detectar posibles irregularidades en la documentación presentada por el conductor, entre ellas una supuesta acta de Gendarmería Nacional cuya autenticidad se encuentra bajo investigación.

Como resultado del procedimiento, se secuestró la totalidad de la mercadería, el camión, el semirremolque, el contenedor y otros elementos de interés para la causa, disponiéndose la detención del conductor.

Durante este jueves, 29 de octubre, y tras permanecer detenido durante dos días, el imputado fue indagado por la Justicia Federal de Concordia y permanecerá con prisión preventiva, mientras se profundiza la investigación para determinar el alcance de la maniobra y la eventual participación de otras personas.

Autovía 14 cigarrillos Contrabando
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