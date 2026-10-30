"No estoy conforme para nada": el testimonio de una víctima de la estafa turística que perdió miles de dólares

María del Carmen Gómez pagó junto a su sobrina un viaje a México que fue cancelado apenas dos semanas antes de partir.

El caso de la estafa con pasajes y paquetes turísticos atribuido a Carina Spahn sumó el dramático testimonio de una de sus víctimas directas. María del Carmen Gómez, quien durante más de catorce años confió sus vacaciones a la organizadora, rompió el silencio ante UNO para detallar cómo fue engañada en la contratación de un viaje a México y expresar su absoluto rechazo a la resolución penal de la causa.

Según relató la propia damnificada, existía un vínculo comercial y de confianza construido a lo largo de más de una década de experiencias compartidas. "Yo viajaba por todos lados con ella. 14 años viajé con ella, o sea, no podía levantar una sospecha" , explicó María del Carmen al recordar cómo se gestó la contratación del paquete turístico. Con esa aparente garantía, la mujer decidió contratar un paquete con destino a México para ella y su sobrina.

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El pago se concretó con considerable antelación: en el mes de octubre de 2024 abonó la suma de 3.900 dólares por cada pasaje, alcanzando un desembolso total de 7.800 dólares. La fecha pactada para el inicio del itinerario era el 22 de abril.

Foto UNO/Delfina Silva

Sin embargo, el viaje nunca se concretó. A solo 15 días de la fecha de salida estipulada, la organizadora se contactó con María del Carmen para informarle que la travesía quedaba cancelada. Como justificación, Spahn alegó complicaciones derivadas de protestas y escraches públicos vinculados a otros grupos de damnificados.

Ante la inminencia de la partida, la víctima intentó de inmediato coordinar un encuentro presencial para obtener explicaciones y exigir respuestas. "Como faltaba tan poco, yo agarré y le digo: 'Pedí una reunión, necesitamos reunirnos, Carina'. 'Sí, pero ahora estoy de viaje', me dijo. Ninguna sospecha previa, y me puso sobre aviso de que el viaje no se haría 15 días antes", relató la damnificada.

Frente a la estafa consumada, María del Carmen y su sobrina decidieron judicializar el reclamo por la vía civil mediante el patrocinio de un abogado particular, con el objetivo de recuperar el dinero invertido y resarcir los daños ocasionados.

En el plano penal, la causa avanza hacia una condena mediante un juicio abreviado para Spahn. Al ser consultada sobre su postura ante esta resolución de la justicia, María del Carmen se mostró categórica y disconforme con el desenlace del proceso penal. "No, no estoy conforme para nada. Esperaba una prisión efectiva", sentenció.