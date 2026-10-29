Sorpresa en "MasterChef": Damián Betular deja el jurado y buscan reemplazantes

Quién reemplazará a Damián Betular en "MasterChef"

Entre los candidatos que la producción estaría considerando para sumarse a “MasterChef” en lugar de Betular están Dolly Irigoyen y Donato de Santis. Sin embargo, Dolly habría expresado reparos por la cantidad de horas de grabación que demanda el ciclo, y Donato viene de renunciar al programa después de diez años.



De Santis anunció su salida del reality junto antes de la final de la edición anterior, que tuvo como ganador a Ian Lucas. “Hice diez ediciones, con esta, de MasterChef, donde la pasé espectacular. La verdad, fue hermoso. Lo que quiero decir es que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Es mi última participación. Quiero agradecer a mis compañeros de vida, de gastronomía, a estos colegas. A vos, Wanda, una persona increíble, con un gran corazón, una generosidad y una excelencia enormes”, dijo el cocinero, emocionado. En su lugar, para la temporada actual, se sumó Maru Botana.