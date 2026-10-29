Uno Entre Rios | Show | MasterChef

Sorpresa en "MasterChef": Damián Betular deja el jurado y buscan reemplazantes

Uno de los personajes más queridos del reality de cocina se irá del certamen por otros compromisos profesionales: quién entrará en su lugar

29 de octubre 2026 · 11:36hs
Damián Betular dejará el jurado de MasterChef por otros compromisos laborales y ya buscan su reemplazo

Damián Betular dejará el jurado de "MasterChef" por otros compromisos laborales y ya buscan su reemplazo

En plena nueva temporada, “MasterChef Celebrity”, uno de los realities más populares de la televisión argentina, recibió un batacazo: Damián Betular dejará el jurado. Según trascendió, el cocinero se irá del programa para sumarse a la temporada en Mar del Plata de “Hairspray”, el musical que protagoniza.

Según adelantaron en el programa Intrusos, Betuilar dejará el certamen durante la pausa de las fiestas de fin de año, se ausentará todo enero y regresará en febrero. “Ya empezó la búsqueda de quienes podrían ser sus reemplazantes”, agregaron.

Quién reemplazará a Damián Betular en "MasterChef"

Entre los candidatos que la producción estaría considerando para sumarse a “MasterChef” en lugar de Betular están Dolly Irigoyen y Donato de Santis. Sin embargo, Dolly habría expresado reparos por la cantidad de horas de grabación que demanda el ciclo, y Donato viene de renunciar al programa después de diez años.

De Santis anunció su salida del reality junto antes de la final de la edición anterior, que tuvo como ganador a Ian Lucas. “Hice diez ediciones, con esta, de MasterChef, donde la pasé espectacular. La verdad, fue hermoso. Lo que quiero decir es que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Es mi última participación. Quiero agradecer a mis compañeros de vida, de gastronomía, a estos colegas. A vos, Wanda, una persona increíble, con un gran corazón, una generosidad y una excelencia enormes”, dijo el cocinero, emocionado. En su lugar, para la temporada actual, se sumó Maru Botana.

MasterChef Betular jurado
Noticias relacionadas
Lali y Miranda! lanzaron “Bailar o morir”, el adelanto de su nuevo disco

Lali y Miranda! lanzaron "Bailar o morir", el adelanto de su nuevo disco

anibal lotocki fue sobreseido en tres causas y crece la polemica judicial

Aníbal Lotocki fue sobreseído en tres causas y crece la polémica judicial

crespo se prepara para la 32ª fiesta nacional de la avicultura

Crespo se prepara para la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura

premios idolo 2026: quienes son los nominados y como ver la gala

Premios Ídolo 2026: quiénes son los nominados y cómo ver la gala

Ver comentarios

Lo último

Concordia: ARCA detectó 15 mil relojes inteligentes sospechados de ser falsificados

Concordia: ARCA detectó 15 mil relojes inteligentes sospechados de ser falsificados

Paraná impulsa descuentos, ferias y rondas de negocios para fortalecer el comercio local

Paraná impulsa descuentos, ferias y rondas de negocios para fortalecer el comercio local

ER con Vos llegará este viernes al Club Peñarol de Paraná

ER con Vos llegará este viernes al Club Peñarol de Paraná

Ultimo Momento
Concordia: ARCA detectó 15 mil relojes inteligentes sospechados de ser falsificados

Concordia: ARCA detectó 15 mil relojes inteligentes sospechados de ser falsificados

Paraná impulsa descuentos, ferias y rondas de negocios para fortalecer el comercio local

Paraná impulsa descuentos, ferias y rondas de negocios para fortalecer el comercio local

ER con Vos llegará este viernes al Club Peñarol de Paraná

ER con Vos llegará este viernes al Club Peñarol de Paraná

Quiero justicia por mi hija: el testimonio de la madre de Micaela García en el juicio a Néstor Pavón

"Quiero justicia por mi hija": el testimonio de la madre de Micaela García en el juicio a Néstor Pavón

La Liga Provincial define los últimos clasificados a los playoffs

La Liga Provincial define los últimos clasificados a los playoffs

Policiales
Concordia: ARCA detectó 15 mil relojes inteligentes sospechados de ser falsificados

Concordia: ARCA detectó 15 mil relojes inteligentes sospechados de ser falsificados

Quiero justicia por mi hija: el testimonio de la madre de Micaela García en el juicio a Néstor Pavón

"Quiero justicia por mi hija": el testimonio de la madre de Micaela García en el juicio a Néstor Pavón

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Comenzó el juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García: la fiscalía adelantó que pedirá prisión perpetua

Comenzó el juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García: la fiscalía adelantó que pedirá prisión perpetua

Chocaron un transporte escolar y una camioneta en Paraná

Chocaron un transporte escolar y una camioneta en Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná impulsa descuentos, ferias y rondas de negocios para fortalecer el comercio local

Paraná impulsa descuentos, ferias y rondas de negocios para fortalecer el comercio local

ER con Vos llegará este viernes al Club Peñarol de Paraná

ER con Vos llegará este viernes al Club Peñarol de Paraná

Escuela Agrotécnica N° 39 de Villa Urquiza celebra su 41° aniversario con una muestra anual y una peña

Escuela Agrotécnica N° 39 de Villa Urquiza celebra su 41° aniversario con una muestra anual y una peña

Agmer exigió justicia por Nancy Godoy y advirtió la situación de muchos docentes en Entre Ríos

Agmer exigió justicia por Nancy Godoy y advirtió la situación de muchos docentes en Entre Ríos

Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales

Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales

Dejanos tu comentario