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Paraná: instalan paraguas multicolores en el centro comercial

La Municipalidad de Paraná y el Centro Comercial e Industrial ornamentaron seis cuadras de la Peatonal San Martín, desde calle La Paz hasta Gualeguaychú.

30 de octubre 2026 · 19:01hs
Instalan paraguas multicolores en el centro comercial de Paraná. 

Instalan paraguas multicolores en el centro comercial de Paraná. 

La Municipalidad de Paraná y el Centro Comercial e Industrial trabajan en conjunto para ornamentar seis cuadras de la Peatonal San Martín, desde calle La Paz hasta Gualeguaychú. La iniciativa se complementa con los “Miércoles de Feria” y otras acciones para incentivar las ventas y el movimiento en el microcentro. En este marco, este viernes viernes la intendenta, Rosario Romero, recorrió el sector.

LEER MÁS: Paraná comenzó a instalar un techo de paraguas en la Peatonal San Martín

La ornamentación en Paraná

La peatonal de la capital entrerriana suma una nueva propuesta visual y comercial: la instalación de paraguas multicolores. La iniciativa busca embellecer el espacio público, incentivar el paseo y fortalecer la actividad comercial.

“Los trabajos ya comenzaron y pueden observarse los andamios dispuestos para la colocación de las estructuras. En esta primera etapa se instalarán 105 paraguas, que progresivamente cubrirán distintos sectores de la peatonal”, indicó la intendenta.

También destacó que la propuesta forma parte de una estrategia de articulación público-privada para fortalecer la actividad comercial, sostener los puestos de trabajo y mantener activa una de las principales zonas comerciales y de encuentro de la ciudad.

“En ese entendimiento público-privado de hacer cosas y combinar acciones para que el comercio siga siendo el comercio con presencia, que no cierre puertas, que siga brindando puestos de trabajos; desde la Municipalidad impulsamos estas iniciativas que tienden a embellecer, para que el comercio sea activo y siga creciendo”, agregó Romero.

La iniciativa se enmarca, además, en la campaña Elegí Acá, que impulsa la Municipalidad de Paraná para promover el consumo de cercanía y fortalecer el comercio local. A través de distintas acciones, promociones, ferias y propuestas de vinculación con entidades comerciales, el Municipio busca generar nuevas oportunidades para los establecimientos de la ciudad y alentar a vecinos y visitantes a elegir los comercios de Paraná.

La intervención propone transformar la imagen de la Peatonal San Martín y sumar un nuevo atractivo al recorrido cotidiano por el centro de la ciudad. Los paraguas, por sus colores y disposición, aportarán una nueva postal urbana y acompañarán la actividad comercial de este sector.

Más detalles de los trabajos en la peatonal

El subsecretario de Producción del Municipio, Oscar Bustamante, resaltó que “estas medidas de un Estado facilitador buscan acompañar al sector comercial en un contexto económico complejo, mediante propuestas que integren actividades comerciales, culturales, gastronómicas y artísticas”.

El presidente del Centro Comercial e Industrial, Mauricio Benintende, expresó: “Trabajamos en equipo con la Municipalidad y hemos logrado una muy buena afinidad en lograr proyectos que para el Centro Comercial son un anhelo”.

La instalación de los paraguas se suma a los denominados Miércoles de Feria, una iniciativa impulsada por la Cámara del Microcentro, dependiente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, en articulación con el Municipio.

Esta propuesta se desarrolla el segundo miércoles de cada mes y contempla descuentos especiales, promociones e intervenciones culturales y artísticas, con el objetivo de atraer público y generar nuevas oportunidades de venta.

Paraná Paraguas centro comercial
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