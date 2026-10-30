Anibal Moreno continúa con dolor lumbar y lo esperarán hasta último momento, pero de todas formas integraría el banco de suplentes en caso de ser convocado.

Si hay una premisa que viene llevando como bandera Leonardo Ponzio durante su incipiente interinato en River es la de tomar decisiones lógicas. Nada de locuras, nada romper el molde ni patear el tablero. Cada pieza en su lugar. Y, pese a que la situación física de Aníbal Moreno abría la puerta a una posible sorpresa táctica para el Superclásico, la información a esta hora indica que el León sería fiel a sus principios: Lucas Silva, reemplazante natural, se perfila como titular.

El catamarqueño continúa con dolor por la discopatía lumbar que lo sacó de la cancha ante Racing (y que antes lo había mantenido 45 días sin jugar) y es muy díficll que pueda estar en condiciones para ir de arranque en la Bombonera. El cuerpo técnico lo esperará hasta último momento, pero de todas formas integraría el banco de suplentes en caso de ser convocado ya que no está al ciento por ciento.

Sin Fausto Vera, desgarrado, en la semana se barajó -ante la carencia de opciones de experiencia- que Ponzio podía innovar tácticamente con un sistema nuevo, o incluso poblando más el mediocampo con jugadores de más apego defensivo. No obstante, la chance más concreta es que juegue el juvenil, quien tiene un gran potencial pero apenas cuenta con 9 partidos en Primera y nunca enfrentó a Boca.

Lucas Silva se perfila como titular

Lucas Silva se perfila como titular: el posible once de River para visitar a Boca.

Al cambio obligado de Moreno se le sumarán dos más en River, aunque de índole estratégica en este caso: Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña regresarán a la titularidad por Lautaro Rivero y Francisco Ortega, respectivamente. El zaguero ya cumplió la suspensión por acumulación de amarillas, mientras que el Huevo se recuperó de la molestia en el empeine y volverá a la banda izquierda en el Superclásico.

Salvo un volantazo inesperado o algún imprevisto físico, la formación del Millonario seguirá la misma lógica que viene primando durante el ciclo de Ponzio. Serían tres variantes en relación al triunfo con Racing, con la vuelta de dos titulares a la defensa y un ajuste por lesión en el mediocampo.

La probable formación de River para el Superclásico

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán.