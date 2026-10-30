"Entendemos la importancia de este servicio para el hospital San Roque y para la comunidad. Por eso vinimos a escuchar a los profesionales", expresó Blanzaco.

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, mantuvo este viernes una reunión en el hospital San Roque de Paraná con tres de los cuatro profesionales que integran el servicio de Otorrinolaringología, entre ellos su jefe, Carlos Albornoz.

Durante el encuentro, escuchó sus planteos en el marco de la presentación de renuncias a los cargos y se acordó la continuidad del equipo. Asimismo, se aclaró que las prestaciones nunca fueron interrumpidas. "Entendemos la importancia de este servicio para el hospital y para la comunidad. Por eso, con mucha seriedad y con la sensibilidad requerida, vinimos a escuchar a los profesionales, conocer sus inquietudes y avanzamos en consensuar la continuidad del equipo, lo que nos permitirá garantizar la atención", expresó Blanzaco.

Hospital San Roque: profesionales de Otorrinolaringología acordaron revocar sus renuncias

En este sentido, el ministro remarcó que el diálogo nunca estuvo interrumpido y que se mantuvieron instancias de intercambio tanto desde el Ministerio de Salud como desde la conducción del hospital, integrada por el director y dos secretarios técnicos.

"Siempre hubo canales de diálogo abiertos. Nuestra voluntad estuvo en encontrar puntos de acuerdo, escuchar a los equipos y trabajar en soluciones que permitan robustecer los servicios de salud. Ese es el camino que estamos sosteniendo, sin perder nunca de vista que lo más importante es poder brindar el servicio a los entrerrianos", agregó.

"Cada uno de los profesionales que integra nuestro sistema público de salud es valioso y cumple un rol fundamental. En este caso, hablamos de un equipo que trabaja en una especialidad de particular complejidad y criticidad del recurso, especialmente por tratarse de la atención de pacientes pediátricos. Reconocemos su formación, su compromiso y la tarea que realizan diariamente".

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Uno de los planteos realizados por los profesionales estuvo vinculado a la alta demanda que recibe el servicio. Al respecto, desde el Ministerio se trabajan en alternativas que permitan reorganizar y optimizar su capacidad operativa, contemplando la posibilidad de articular con otros efectores de la red sanitaria provincial para dar respuesta a las necesidades de atención y distribuir de manera más eficiente la demanda.

Por otra parte, respecto de la marcación y el registro de asistencia de los profesionales, desde el Ministerio se explicó que se trata de un proceso de ordenamiento y sinceramiento del sistema de trabajo, en el marco de la actualización de la Ley Provincial Nº 9892. En el hospital San Roque, este proceso se acompaña con la implementación del Sistema Integral de Gestión Administrativa (Sigap), una herramienta que permite modernizar los mecanismos de registro y gestión, promoviendo criterios comunes y transparentes para los efectores de salud.

"Estamos trabajando para ordenar y mejorar el funcionamiento del sistema de salud, con reglas claras y criterios que alcancen a todos. Esto no va en contra de ningún profesional; por el contrario, buscamos fortalecer las instituciones y generar mejores condiciones para brindar atención a la población", sostuvo el ministro.