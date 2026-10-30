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Femicidio de Micaela: Wagner señaló a Pavón, dijo que es golpeado en la cárcel y pidió su pena de muerte

Sebastián Wagner negó haberla asesinado y señaló a Néstor Pavón como el autor del crimen, además de denunciar graves agresiones físicas sufridas en prisión.

30 de octubre 2026 · 18:33hs
Sebastián Wagner negó haberla asesinado y señaló a Néstor Pavón como el autor del crimen.

Sebastián Wagner negó haberla asesinado y señaló a Néstor Pavón como el autor del crimen.

En la segunda audiencia del juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García, el condenado a prisión perpetua, Sebastián Wagner, afirmó que no mató a la joven de 21 años y señaló a su exempleador como el responsable del hecho. Además, denunció que sufrió apuñalamientos y golpizas en el penal. "Quiero la pena de muerte", dijo ante el Tribunal colegiado al contar que no aguanta más los padecimientos en prisión. El femicidio de la joven ocurrió el 1° de abril de 2017 en la ciudad de Gualeguay.

Durante la audiencia celebrada este viernes, Wagner —quien ya cumple una condena a prisión perpetua dictada en 2017— sostuvo que está pagando una sanción por un hecho que no cometió en su totalidad respecto del homicidio, declarándose inocente de la muerte de la joven y señalando a Pavón como el verdadero ejecutor del hecho.

LEER MÁS: Comenzó el juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García: la fiscalía adelantó que pedirá prisión perpetua

Pedido de perdón a la familia

En su comparecencia ante los jueces, Wagner repasó los motivos que lo llevaron a prestar testimonio en esta nueva instancia judicial. Según expuso en la sala, rechazó pedidos para brindar entrevistas periodísticas y solo accedió a hablar cuando los abogados de los padres de la víctima se acercaron al penal para solicitar su colaboración en el debate.

"A mí me pidieron en todos lados que yo haga notas, como hizo Nahir Galarza, y dije que no. Fueron los abogados de los padres de Micaela para pedirme una ayuda para que yo esté acá hoy; le dije que sí para pedir perdón a la madre de Micaela, a todos los padres que se han perdido una hija y a todo Entre Ríos", afirmó.

El imputado insistió en que su versión sobre la responsabilidad de Pavón se ha mantenido en el tiempo y negó haber sido quien mató a la joven de 21 años: "Yo no la maté. Lo dije hace 9 años atrás. Es la tercera vez que lo estoy diciendo. Yo sé que fue él, me gustaría mirarlo en la cara y tenerlo de frente", aseveró al referirse a su exempleador. Denuncias de ataques y agresiones en el penal.

LEER MÁS: "Quiero justicia por mi hija": el testimonio de la madre de Micaela García en el juicio a Néstor Pavón

Durante su exposición, Wagner también detalló los graves episodios de violencia de los que afirmó ser víctima dentro del establecimiento carcelario. Según declaró ante las autoridades judiciales, sufrió heridas de extrema gravedad en el recinto penitenciario pocos días después de confirmar su participación en la audiencia. Detalló haber recibido una herida cortopunzante en la zona del cuello; haber sido atacado con elementos contundentes y de hierro, sufriendo lesiones severas y cortes en el rostro; y haber padecido situaciones de discriminación y maltratos físicos sistemáticos durante su estadía en el penal.

"Casi me mataron a la semana y pico. Una puñalada acá, me partieron la cabeza, me cortaron la cara. Yo estoy vivo porque estoy vivo", manifestó.

El caso

El caso se remonta al 1 de abril de 2017, fecha en la que Micaela García, de 21 años, fue víctima de un crimen de género en la ciudad entrerriana de Gualeguay. En octubre de 2017 se llevó a cabo el primer juicio sobre el hecho. En dicho proceso, el tribunal dictó la condena a prisión perpetua para Sebastián Wagner al hallarlo culpable de la violación y el femicidio de la joven.

En esa misma oportunidad, Néstor Pavón recibió una pena menor por el delito de encubrimiento. Posteriormente, la justicia resolvió anular la condena dictada contra Pavón y dispuso la realización de un nuevo juzgamiento oral. El objetivo de este nuevo debate es establecer si el exempleador de Wagner actuó en calidad de coautor del crimen de género.

La primera audiencia de este nuevo proceso tuvo lugar el jueves. En esa jornada inicial, la fiscalía presentó sus lineamientos y adelantó que solicitará la pena de prisión perpetua para Néstor Pavón. Asimismo, el tribunal escuchó las primeras declaraciones testimoniales, entre las que se destacaron los aportes de Andrea Lescano, madre de Micaela García, y de una amiga cercana a la víctima.

Pavón Cárcel Micaela García
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