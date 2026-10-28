Lali y Miranda! lanzaron “Bailar o morir”, el adelanto de su nuevo disco

Lali y Miranda! estrenaron el primer single de BOM, su álbum conjunto de diez canciones, que llegará a las plataformas el 3 de noviembre.

Lali Espósito y Miranda! presentaron “Bailar o morir”, el primer adelanto de BOM, el disco que prepararon en conjunto y que se publicará el próximo 3 de noviembre. El lanzamiento llegó acompañado por un cortometraje de 16 minutos que combina música, fantasía y una propuesta visual con el baile como protagonista.

El estreno marca una nueva etapa en la relación artística entre Lali y el dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas. Después de compartir canciones y escenarios, los artistas decidieron ampliar esa conexión con un proyecto musical propio, bajo el nombre BOM.

La colaboración entre los tres ya había tenido otros capítulos. En 2025 lanzaron “Mejor que vos”, mientras que también compartieron una versión de “Yo te diré”, uno de los temas emblemáticos de Miranda!. Además, coincidieron como jurados en el programa La Voz Argentina.

Con este nuevo trabajo, la cantante y el dúo llevan esa sociedad a otro nivel y construyen una propuesta que reúne sus identidades dentro del pop argentino.

“Bailar o morir” fue escrita por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi. La producción artística estuvo a cargo de Mauro de Tommaso y Sergi, quienes trabajaron en el desarrollo sonoro del sencillo.

El baile como una forma de libertad

La canción se presenta como una declaración de principios en torno al lugar que ocupa el baile en la vida cotidiana. Según explicaron los artistas en un comunicado, no se trata solamente de una actividad recreativa, sino de una manera de expresar la identidad, celebrar y encontrar un espacio de libertad.

La propuesta también recupera el valor de la pista de baile como lugar de encuentro. Frente a un presente atravesado por las pantallas, el consumo digital y el individualismo, el proyecto reivindica la experiencia compartida y el vínculo que puede generarse a través de la música.

Ese concepto funciona como eje de BOM y conecta el sonido de las canciones con el universo visual que acompaña el lanzamiento.

Un viaje audiovisual para presentar el nuevo álbum

El estreno de “Bailar o morir” llegó junto con un cortometraje dirigido por Lautaro Espósito y Ale Ruax. La pieza audiovisual dura 16 minutos y propone una historia que va más allá del formato habitual de un videoclip.

En las primeras escenas, Lali y los integrantes de Miranda! aparecen uniformados y casi irreconocibles dentro de una sala de control. Desde ese espacio, el relato conduce al espectador por distintos escenarios que parecen ubicarse entre los recuerdos, las realidades paralelas y la fantasía.

Una ciudad italiana y un galpón donde un juego de las sillas se transforma en una cuestión de vida o muerte forman parte de la historia. A través de esas situaciones, la música conecta las escenas y permite introducir al público en el mundo creativo del álbum.

Las diez canciones del nuevo disco

BOM estará integrado por diez temas. Además de “Bailar o morir”, el repertorio incluye “Señora”, “En Italia”, “Migajas”, “Adonde”, “Hiperlove”, “Ganar”, “Piel”, “Helecho” y “Vivo del pop”.

El lanzamiento del primer sencillo y la presentación de su universo audiovisual funcionan como antesala del álbum completo, previsto para el 3 de noviembre.

Con este proyecto, Lali, Ale Sergi y Juliana Gattas apuestan por una producción compartida que combina canciones, narrativa visual y una mirada sobre la cultura pop. “Bailar o morir” es el punto de partida de esa propuesta, que busca poner nuevamente en el centro la música como experiencia colectiva.