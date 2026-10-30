Franco Colapinto relegado en el ensayo en México

Franco Colapinto se posicionó 16° en la segunda práctica para el Gran Premio de México. El dominio fue para Charles Leclerc. Este sábado clasifica a las 18.

El Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue escenario este viernes de la práctica dos en la cual participó Franco Colapinto, mientras que este sábado desde las 18 clasificará y buscará volver a la mitad del pelotón, tras cuatro carreras que no logra buenos resultados.

El piloto argentino se enfocó, durante su primera labor del fin de semana, en cotejar el setup que el equipo de Enstone ha elaborado como base para recorrer la pista de 4.304 metros y que se ubica a más de 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, la cual no cuenta con una óptima adherencia, utilizando neumáticos de compuesto medios y blandos completando 31 giros (14 y 19, respectivamente).

El piloto de Alpine tuvo 60 minutos de trabajo en esa segunda sesión y debió batallar con una pista con poco grip que puso en aprietos a todos los pilotos. El ex-Williams comenzó su trabajo con neumáticos medios con los que completó diez giros para ganar feeling con el auto tras no haber girado en el primer entrenamiento. Luego llegó el stint con cubiertas blandas, con poca carga de combustible, para simular clasificación. Y Colapinto no logró cerrar una buena vuelta.

Friday practice in Mexico City wrapped



Plenty to analyse ahead of tomorrow. pic.twitter.com/kW8gQAsIH5 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 30, 2026

El primer intento lanzado fue abortado por el argentino tras una pasada de largo en la primera curva tras bloquear los frenos, una imagen repetida en varios autos. En la quinta vuelta de la goma Colapinto marcó 1’19”268/1000 y quedó a 711 milésimas del tiempo que tenía Pierre Gasly, quien había conseguido la marca en la tercera vuelta del neumático. El stint con blandos continuó y ambos lograron mejorar.

El francés marcó 1’18”407/1000 en su sexta vuelta con el blando y el argentino consiguió 1’19”132/1000 en su séptimo giro, para cerrar la tanda en el 16º puesto, a 725 milésimas de Gasly, quien ocupó el octavo puesto. La diferencia fue muy grande, más allá de que a Colapinto le faltó una sesión, aunque luego aclararía que tuvo un desliz en una curva dentro de la zona del Estadio.

Qué dijo Franco Colapinto

“No fue tan mal, hay mucho por mejorar”, dijo Colapinto ante el micrófono de ESPN. “Perdí mucho en una curva en la parte del estadio, tengo mucho por ganar ahí y en la tanda larga iba bien. Fui encontrando cosas en el auto y en la pista que me ayudaron pero hay mucho para trabajar para mañana (por el sábado), será importante la noche para dar un paso, hay lugres claros para mejorar”, explicó Colapinto.

Tal como hizo hace siete días en Austin, Charles Leclerc lideró las dos sesiones de prácticas en el comienzo del Gran Premio de la Ciudad de México que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"NO TAN MAL... HAY MUCHO POR TRABAJAR PARA MAÑANA""



La palabra de Franco Colapinto, luego de su viernes de Prácticas en el Autódromo Hermanos Rodríguez: ¿Tendrá un sábado soñado en la Qualy?



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El piloto monegasco marcó un mejor tiempo de 1’17”827/1000 en el segundo entrenamiento de la jornada luego de haber sido el más veloz en el primero al volante de su Ferrari SF-26. En contrapartida, Lewis Hamilton tuvo un problema mecánico en su monoplaza durante la FP2 y terminó 11° en los tiempos con el otro Ferrari.

Lando Norris, de McLaren, finalizó segundo a 103/1000 de lo hecho por Leclerc, seguido por los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, a 106/1000 y 217/1000, respectivamente, mientras que los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar quedaron detrás.

Arvid Lindblad le ganó a Pierre Gasly el duelo para terminar como el mejor del resto en la séptima posición, con 18 milésimas de diferencia entre los dos. El top 10 lo completaron Liam Lawson y Oscar Piastri.

Por su lado, Sergio Pérez culminó en el 18° lugar una jornada en la que se vio afectado por una indisposición que le impidió presentarse en el fan zone antes del comienzo de las prácticas y también fue excusado de hablar con la prensa.