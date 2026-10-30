Presupuesto 2027: Entre Ríos proyecta una inversión de 905.394 millones para infraestructura

Entre Ríos proyecta una inversión de 905.394 millones en el presupuesto 2027 para obras de infraestructura educativa, sanitaria, vial, hídrica y habitacional.

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura presentó ante la Legislatura provincial el proyecto de presupuesto para la obra pública, con 905.394 millones destinados a infraestructura educativa, sanitaria, vial, hídrica y habitacional.

La planificación prevé destinar el 55 por ciento a nuevas obras y el 45 por ciento a proyectos en ejecución.

Entre Ríos, y la inversión para 2027

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura del Gobierno de Entre Ríos presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de inversión en infraestructura previsto en el presupuesto provincial 2027. Se contempla una asignación de 905.394 millones para fortalecer la obra pública en todo el territorio entrerriano.

Durante la exposición, el ministro Hernán Jacob detalló los principales lineamientos de la propuesta, que establece una distribución de los recursos con un 55% destinado a nuevas obras y un 45% a aquellas que se encuentran en ejecución. El esquema busca avanzar en nuevos proyectos y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de los trabajos en marcha.

Jacob puso el acento en que la planificación responde a una política de obra pública basada en el equilibrio, la transparencia y el uso eficiente de los recursos provinciales. En ese sentido, señaló que el presupuesto también permitirá sostener trabajos de mantenimiento edilicio y obras de emergencia en escuelas, hospitales y otros edificios públicos.

Las principales líneas de inversión abarcan infraestructura educativa, hospitalaria, vial, sanitaria e hídrica, además de proyectos habitacionales y la finalización de obras estratégicas en los distintos departamentos del territorio provincial. Al respecto, Jacob afirmó que “este presupuesto busca consolidar una obra pública planificada, transparente y eficiente, que dé respuesta a las necesidades de los entrerrianos, garantice la continuidad de los proyectos prioritarios y sume al desarrollo de toda la provincia”.

Otros detalles del encuentro

Acompañaron al ministro el jefe administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, y el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, quienes brindaron detalles sobre las áreas a su cargo; y el secretario de la Coordinación General del Ministerio, Gonzalo Atencio.

También participaron el senador Gustavo Vergara y el diputado provincial Bruno Sarubi, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Diputados.