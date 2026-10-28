En SQP difundieron chats de Emanuel Ortega con Josefina Lynch que, según Yanina Latorre, habrían desatado una ruptura del cantante con Julieta Prandi.

Difundieron los chats de Emanuel Ortega que habrían provocado la ruptura con Julieta Prandi.

A dos semanas de conocerse la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, el programa SQP (América TV) difundió conversaciones privadas entre el cantante y Josefina Lynch. Según la información presentada por Yanina Latorre, esos intercambios habrían originado la discusión que terminó con la relación, a menos de un mes de la boda prevista entre la modelo y el músico.

La conductora sostuvo que Prandi descubrió los mensajes en el teléfono de Ortega y le recriminó que no le hubiera informado sobre los encuentros programados con Lynch en su estudio de grabación.

Cómo comenzó el intercambio

De acuerdo con lo expuesto en el programa, el contacto comenzó el 5 de octubre, cuando Lynch consiguió el número del cantante a través de Ana Paula Dutil, expareja de Ortega. La joven le escribió para proponerle trabajar en una nueva versión de “Bang Bang”, el clásico popularizado por Nancy Sinatra.

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“Hola Ema, ¿cómo estás? Soy Josefina. Pensé en la posibilidad de hacerlo con vos, si tenés ganas y tiempo para hacerlo en estos días”, decía el primer mensaje difundido.

Aunque tenía previsto viajar junto a Prandi el lunes siguiente, Ortega le propuso reunirse esa misma semana. “Te propongo, si te queda bien, que te vengas al estudio. Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle”, respondió el artista.

Lynch asistió el viernes al estudio del músico, ubicado en el barrio porteño de Chacarita, acompañada por su hermana. Según el relato televisivo, las sesiones de trabajo se extendieron durante el fin de semana.

El reclamo por un acuerdo previo

Latorre señaló que el conflicto no se habría producido por el tono de los mensajes, sino por el incumplimiento de un acuerdo de pareja: Prandi le habría pedido a Ortega que le avisara antes de grabar con otras mujeres.

Siempre según esa versión, la modelo vio las publicaciones e historias que Lynch compartió desde el estudio y le reclamó al cantante por no haberle comunicado los encuentros.

Una discusión que terminó en separación

Tras el reclamo, Ortega habría permanecido tres días seguidos en el estudio para continuar con las grabaciones. Esa situación habría profundizado la crisis.

De acuerdo con la información difundida en SQP, Prandi le comunicó entonces que no quería volver a verlo, le impidió regresar a la vivienda que compartían y lo bloqueó de todos sus canales de contacto.