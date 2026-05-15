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Shakira y Burna Boy lanzaron "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026

En beneficio del fondo de educación de la Fifa y Globarl Citizen, Shakira y Burna Boy lanzaron "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026.

15 de mayo 2026 · 13:15hs
Shakira y Burna Boy lanzaron Dai Dai

Shakira y Burna Boy lanzaron "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026

Los artistas ganadores del GRAMMY® y del Latin GRAMMY®, Shakira y Burna Boy, lanzaron su nueva canción “Dai Dai” a través de Sony Music Latin.

Shakira co-protagonizará el Espectáculo de Medio Tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el domingo 19 de julio junto a Madonna y BTS. Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, la final contará con un espectáculo de medio tiempo que unirá a artistas de talla mundial para un momento único en la intersección de deporte, cultura y propósito, con el fin de apoyar al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

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Copa Mundial 2026

Como se anunció hoy en el Global Citizen NOW en Nueva York, “Dai Dai” también será el himno oficial en apoyo del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares al final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para proporcionar acceso a la educación de calidad, así como al deporte, a niños de todo el mundo. Shakira se está asociando con el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA para proporcionar acceso a la educación a niños de comunidades de escasos recursos, donando las regalías de “Dai Dai” al Fondo de Educación, y Sony Music igualará los primeros 250.000 dólares con una donación. Además, Shakira donará 1 dólar por cada entrada de la próxima etapa de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’ al Fondo de Educación.

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“La Copa Mundial es una de las pocas cosas que el mundo entero experimenta juntas”, dijo Burna Boy. “El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen y ser parte de este momento a través de la música significa mucho para mí”.

canción Mundial Fútbol
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