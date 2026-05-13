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Qué fue de la vida de Sánchez Ordóñez al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Ramiro Sánchez Ordóñez conducía un exitoso programa, pero una pregunta y la llamativa respuesta sobre árbitros judíos de Grondona causaron un revuelo mediático.

13 de mayo 2026 · 13:53hs
Qué fue de la vida de Sánchez Ordóñez al que Grondona le cerró las puertas del periodismo.

Qué fue de la vida de Sánchez Ordóñez al que Grondona le cerró las puertas del periodismo.

"Se dice que ningún árbitro que sea judío puede dirigir en primera". La pregunta del periodista Ramiro Sánchez Ordóñez al expresidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, en el medio de un asado de un programa de televisión ("El sello", que se emitía por TyC Sports) no pareció desatinada más allá del peso de la misma. Lo que realmente impactó fue la respuesta que brindó Don Julio y que marcó un antes y un después, al menos para el conductor rosarino: “No creo que ningún judío pueda ser árbitro de primera, porque es difícil serlo y ellos nunca buscan lo difícil (sic)”. Esa frase generó un revuelo en todo sentido y le dejó un "sello" a Ramiro, quien de la gloria por el buen andar que tenía en ese momento se le apagaron todas las pantallas de la TV y se le cerraron los caminos en la profesión.

Sánchez Ordóñez transitaba uno de sus mejores momentos en el canal, donde era un pionero de la señal. El programa era un éxito y convocó a grandes figuras. Hasta que un día aceptó la entrevista Grondona, con quien "tenía una excelente relación". Pero no sólo la pregunta sino el impacto de la misma en el ambiente del fútbol motivó a que el directivo montara en cólera y como muchas veces sucede el que pagó caro fue el mensajero. El programa fue levantado, tuvo que afrontar un largo juicio al ser acusado de "discriminar a determinada comunidad y hacerlo público". Pero el tiempo hizo lo suyo, la causa se fue cayendo y no tuvo que afrontar multa económica.

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La pregunta letal a Grondona

La pregunta y respuesta polémica motivó a que Ramiro se quedara sin nada, "se me cerraron las puertas". Encima, en la búsqueda de trabajo había lugares que querían contratarlo, pero un llamado de Grondona frenaba cualquier intento.

El rosarino logró continuar continuar en la profesión haciendo coberturas en distintos países para TUDN USA (Univisión) y luego para la TVTokyo, hasta que optó por asentarse hace unos años en Barcelona y ser Co-CEO FVAsia, una empresa que se dedica al desarrollo empresarial y alianzas estratégicas, es decir en gestión de medios y marketing deportivo.

"El sello", programa emblemático

Ramiro fue uno de los primeros en ingresar a la señal de cable y se convirtió en un reconocido periodista y conductor argentino. A lo largo de más de una década en el canal fue conductor del noticiero central, comentarista de partidos y columnista en el programa "Cara y ceca" junto a Gonzalo Bonadeo. Pero su "caballito de batalla" fue el programa "El sello", donde se destacó como conductor del innovador ciclo de entrevistas donde el entrevistado solía cocinar un asado mientras conversaban de forma distendida. Por el mismo pasaron grandes figuras, como el Negro Fontanarrosa, Juan María Traverso, Eduardo Coudet y Carlos Tevez, entre otros.

Hoy su vida pasa por otro lado, lejos de las cámaras de TV, viviendo en Barcelona y trabajando desde hace catorce años en la empresa de marketing deportivo que lo tiene como cabeza visible.

Grondona Ramiro Sánchez Ordóñez
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