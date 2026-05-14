Franco Catena tendrá su décima pelea profesional este viernes

El paranaense Franco Catena se enfrentará con el bonaerense Gabriel Morzán en el Club Paracao, donde también habrá nueve combates amateurs y una exhibición.

Franco Catena y Gabriel Morzán no tuvieron inconvenientes en superar el pesaje oficial.

Franco Catena realizará esta noche su décima pelea como boxeador profesional. El pugilista paranaense se presentará en el estadio Gigante del Sur del Club Atlético Paracao, donde se desarrollará una nueva velada del deporte de los puños en la capital entrerriana.

El Yunque, de 31 años, se enfrentará con el bonaerense Gabriel Morzán, de 27 años. El combate, pactado a la distancia de ocho rounds en la categoría Pesado, será la atracción principal del evento que es organizado por el Team Peligro que comanda Wenceslao Mansilla y fiscalizado por la Comisión Municipal de Box (CMB) de Paraná.

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Los peleadores tuvieron su primer cara a cara ayer, durante el pesaje oficial. El local marcó en la balanza 95,700 kilogramos; mientras que el oriundo de Domselaar registró 116,600 kilos. Catena llega a este compromiso con un récord de siete victorias (cinco por nocaut) y dos derrotas; mientras que Morzán cuenta con un palmarés de tres triunfos y cinco traspiés (dos antes del límite).

Previo a esta pelea, se desarrollarán nueve combates de índole amateur y una exhibición. El espectáculo se iniciará a las 21.30 y la entrada en puerta tiene un valor de 15.000 pesos.

La cartelera en el Club Paracao

Exhibición: Marcos Orrego vs Tomás Omar. Peleas amateurs: Octavio Volpe (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Leonardo Flores (Club Universitario), Agustín Ramírez (Team Pistrilli) vs Thiago Valdez (Toa Fight), Lucio Jeromei (Paracao) vs Tomas Cuatrin (Escuela Municipal de Box), Zamira Beber (Payabox) vs Gabriela Zabala (Esperanza), Bruno Gogniat (Paracao) vs Arturo Gotardi (Santa Fe), Maximiliano Nichea (Paracao) vs José Tornacue (Gimnasio Miguel Palacios), Jonathan Gomez (Paraná Boxing) vs Joaquín Noguera (Toa Fight), Mikeas Brites (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Valentín Miño (Santa Fe) y Walter Gonzáles (Paracao) vs Esteban Díaz (Santa Fe). Combate profesional: Franco Catena (Team Peligro) vs Gabriel Morzán (Domselaar), a ocho rounds en la categoría Pesado.

Marcos y Elías Jaime combatirán el sábado

Los hermanos Marcos y Elías Jaime, ambos representantes del gimnasio del Club Atlético Peñarol, combatirán en la localidad santafesina de Marcelino Escalada

Marcos combatirá contra el local Leonardo Molina; mientras que Elías, que es campeón entrerriano de la categoría Hasta 57 kilos, se enfrentará contra el monarca santafesino, Kevin Cantero, oriundo de Coronda.

Maquinita Martínez peleará en el Club San Agustín

Ya está la fecha para la próxima velada en la ciudad de Paraná. Será el viernes 5 de junio, en el estadio Abel Ruiz del Club Atlético San Agustín. Allí se desarrollará un festival con una nutrida cartelera amateur y, como cierre del evento, se llevará adelante un combate profesional.

En esta ocasión, el protagonista principal de la noche será el local Marcos Maquinita Martínez, quien realizará su segundo combate en 2026, ante un rival todavía a definir.

Las entradas anticipadas ya están a la venta en el gimnasio del Team Pistrilli (Corrientes 227), los encargados de la organización del evento, a un valor de 10.000 pesos.