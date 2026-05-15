Uno Entre Rios | La Provincia | Panaderías

Las panaderías en alerta: entre el aumento de la harina y bajas ventas

El incremento en la harina impacta de forma directa en las panaderías. Además, la margarina subió casi un 80% en el último tiempo.

15 de mayo 2026 · 08:06hs
Las panderías sufrieron el aumento de la bolsa de harina y es inminente el aumento de precios. 

Juan Ignacio Pereira. UNO

Las panderías sufrieron el aumento de la bolsa de harina y es inminente el aumento de precios. 

La cadena de valor del trigo atraviesa semanas de alta tensión en todo el país. Es así que durante la primera quincena del mes en curso, los comercios y panaderías de todo el país comenzaron a recibir listas de precios con incrementos significativos que, en el caso de la harina, alcanzan picos del 20%.

LEER MÁS: Una nueva suba de la harina impactó en el precio del pan y pasó a costar 2.000 pesos el kilo

Claro que la suba no llega sola: se da en un contexto donde otros insumos clave para el sector, como las grasas y margarinas, han acumulado alzas de hasta el 60% , sumado al impacto de las nuevas tarifas de servicios públicos que presionan los costos operativos de los locales.

emergencia financiera para familias: bordet propuso suspender embargos y ejecuciones de deudas por 180 dias

Emergencia financiera para familias: Bordet propuso suspender embargos y ejecuciones de deudas por 180 días

del 26 al 29 de mayo renovaran tarjetas sociales vencidas en parana

Del 26 al 29 de mayo renovarán tarjetas sociales vencidas en Paraná

A pesar de estos movimientos, la Sociedad Rural Argentina (SRA) emitió días atrás un informe técnico para aclarar la formación del precio final. Según la entidad, el trigo como grano representa apenas el 6,7% del valor que el consumidor paga por el pan en el mostrador.

De este modo, los panaderos en todo el país realizan malabares constantes. Es que la caída del consumo, en general en Argentina, obligó a muchos comercios a absorber parte de los costos para no trasladar la totalidad del aumento al público.

Panaderías en alerta en Paraná

La capital entrerriana no es la excepción, claramente. El incremento sostenido en el precio del trigo comenzó a pasar factura en los mostradores de las panaderías de la ciudad. En los últimos dos meses, la bolsa de harina -insumo elemental del rubro- experimentó una suba del 25% , lo que genera una presión directa sobre los costos de producción que oscila entre el 30% y el 40%.

De este modo no es ninguna novedad que el sector comercial atraviese un escenario complejo debido a que la alza de la harina no llega sola. Es que insumos como la margarina y la grasa también han sufrido incrementos de dos dígitos, a lo que se suma el impacto de las tarifas de servicios públicos, un ítem crítico para el funcionamiento de los hornos y la logística diaria.

Ante este panorama, los comerciantes intentan absorber parte de los costos para evitar que el precio final del pan se dispare, buscando sostener el volumen de ventas en un contexto donde el consumo se encuentra planchado. Si bien las bajas temperaturas suelen incentivar la demanda de panificados, los panaderos locales observan que el Comportamiento del cliente ha mutado hacia una compra que prioriza la unidad por sobre el pesaje por kilo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Familia de panaderos, un oficio de generaciones

En primera persona

Gabriel atiende un conocida panadería céntrica en Paraná y contó que “hoy la bolsa de harina cuesta 18.000 pesos, la bolsa de 25 kilos. A comienzo de año la pagábamos unos 15.000 pesos. Básicamente ese es el aumento que vimos en lo que va del año”.

—Para quien no conoce el rubro, ¿cuánto rinde esa bolsa?

—Eso es algo relativo porque volumen depende de cada negocio. Una panadería grande puede llegar a usar 100 bolsas por semana. En cuanto al rendimiento, si la harina es de buena calidad, de una bolsa de 25 kilos se obtienen unos 30 kilos de pan, que es básicamente harina, agua, levadura y sal. Cuando se pasa a los subproductos (facturas, bizcochos, por ejemplo), el rendimiento y el precio cambian totalmente.

—¿Cómo viene este año en materia de consumo?

—Cuando aparecen los primeros fríos aumenta respecto al verano, pero no en el porcentaje de años anteriores. Antes, poniendo un ejemplo, si en verano vendías 50 pesos, en invierno te ibas a 90 pesos, hablamos de casi el doble. Hoy estamos apenas 20 arriba. Si comparamos con otros inviernos, la merma es notable. Me doy cuenta simplemente por la cantidad de kilos de harina que amaso por día.

—¿Se puede producir de más para almacenar o se trabaja estrictamente sobre el día?

—Se trabaja según la demanda diaria. No se puede guardar, salvo alguna galletitas secas que puede aguantar un poco más, porque nuestro producto no tiene conservantes ni aditivos. Es todo fresco y se termina en el día.

En otro tramo, Gabriel manifestó que “no hemos tocado ningún precio por el momento, pero prontamente alguna ajuste tendremos que hacer”. Y aclaró que “soy consiente que si traslado el aumento a los precios la gente no compra, pero al mismo tiempo sabemos que ero no podemos absorber solos los aumentos”.

Ya sobre el final de la charla, explicó que “el kilo de pan se mantiene en 3.600 pesos, el último amento fue hace unos tres meses”.

Y para finalizar dijo que “el aumento no se traslada a un producto solamente, sino que se arma un porcentaje y se aplica a todas las líneas”.

Panaderías Alerta Aumento Harina Ventas
Noticias relacionadas
En Paraná hay nas 400 personas vinculadas al trabajador Sanitarista. 

Día del Trabajador Sanitarista: una labor esencial que no se detiene ni en invierno ni en emergencia

El operativo de vacunación en Ramírez fue sumamente exitoso

General Ramírez reforzó la vacunación en edad escolar y logró completar 80% de esquemas pendientes

El Gobierno provincial oficializó cambios en el Consejo General de Educación (CGE).

Cambios en el CGE luego de la renuncia de dos vocales

Avanzan los trabajos de recomposición de la trama vial en barrio Macarone

Avanzan los trabajos de recomposición de la trama vial en barrio Macarone

Ver comentarios

Lo último

Con apoyo entrerriano, seguirá siendo juez el padre del ministro de Justicia de la Nación

Con apoyo entrerriano, seguirá siendo juez el padre del ministro de Justicia de la Nación

Emergencia financiera para familias: Bordet propuso suspender embargos y ejecuciones de deudas por 180 días

Emergencia financiera para familias: Bordet propuso suspender embargos y ejecuciones de deudas por 180 días

El horóscopo para este viernes 15 de mayo de 2026

El horóscopo para este viernes 15 de mayo de 2026

Ultimo Momento
Con apoyo entrerriano, seguirá siendo juez el padre del ministro de Justicia de la Nación

Con apoyo entrerriano, seguirá siendo juez el padre del ministro de Justicia de la Nación

Emergencia financiera para familias: Bordet propuso suspender embargos y ejecuciones de deudas por 180 días

Emergencia financiera para familias: Bordet propuso suspender embargos y ejecuciones de deudas por 180 días

El horóscopo para este viernes 15 de mayo de 2026

El horóscopo para este viernes 15 de mayo de 2026

Del 26 al 29 de mayo renovarán tarjetas sociales vencidas en Paraná

Del 26 al 29 de mayo renovarán tarjetas sociales vencidas en Paraná

Anmat obliga a incorporar códigos QR en todos los medicamentos comercializados en el país

Anmat obliga a incorporar códigos QR en todos los medicamentos comercializados en el país

Policiales
Federal: asesinaron al hombre que en 2012 había matado a un penitenciario en Paraná

Federal: asesinaron al hombre que en 2012 había matado a un penitenciario en Paraná

En ruta 14 detectaron contrabando de celulares por 80 millones de pesos

En ruta 14 detectaron contrabando de celulares por 80 millones de pesos

Tragedia en Ruta 14: murió un niño de dos años atropellado por un camión

Tragedia en Ruta 14: murió un niño de dos años atropellado por un camión

Falleció otra de las víctimas de la explosión del resto bar en Villaguay

Falleció otra de las víctimas de la explosión del resto bar en Villaguay

Concepción del Uruguay: murió una persona en un incendio en barrio La Tablada

Concepción del Uruguay: murió una persona en un incendio en barrio La Tablada

Ovación
Franco Catena tendrá su décima pelea profesional este viernes

Franco Catena tendrá su décima pelea profesional este viernes

River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula millonaria

River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula millonaria

Después de las polémicas, se definieron los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura

Después de las polémicas, se definieron los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura

River avanza con la ampliación del Estadio Monumental

River avanza con la ampliación del Estadio Monumental

Mariano Werner irá por la cima del torneo

Mariano Werner irá por la cima del torneo

La provincia
Emergencia financiera para familias: Bordet propuso suspender embargos y ejecuciones de deudas por 180 días

Emergencia financiera para familias: Bordet propuso suspender embargos y ejecuciones de deudas por 180 días

Del 26 al 29 de mayo renovarán tarjetas sociales vencidas en Paraná

Del 26 al 29 de mayo renovarán tarjetas sociales vencidas en Paraná

Las panaderías en alerta: entre el aumento de la harina y bajas ventas

Las panaderías en alerta: entre el aumento de la harina y bajas ventas

Día del Trabajador Sanitarista: una labor esencial que no se detiene ni en invierno ni en emergencia

Día del Trabajador Sanitarista: una labor esencial que no se detiene ni en invierno ni en emergencia

General Ramírez reforzó la vacunación en edad escolar y logró completar 80% de esquemas pendientes

General Ramírez reforzó la vacunación en edad escolar y logró completar 80% de esquemas pendientes

Dejanos tu comentario