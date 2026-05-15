Del 26 al 29 de mayo renovarán tarjetas sociales vencidas en Paraná

Del 26 al 29 de mayo, titulares de Paraná y zonas cercanas con Tarjetas de Riesgo Social vencidas deberán renovarlas obligatoriamente en La Vieja Usina, de 8 a 12.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, a través de la Dirección de Políticas Alimentarias, informa que del 26 al 29 de mayo se llevará adelante un operativo de renovación de los plásticos vencidos de las Tarjetas de Riesgo Social en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, de la ciudad de Paraná, en un trabajo conjunto con municipios y Sidecreer.

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El horario de atención será de 8 a 12, durante cuatro días y estará destinada a las personas titulares del programa que residen en la ciudad de Paraná y zonas aledañas, que tengan los plásticos vencidos. Para realizar el trámite, será necesario presentarse con la Tarjeta de Riesgo Social actual y el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Tarjeta social Sidecreer

"El recambio es obligatorio ya que responde a la actualización del sistema de terminales de pago (posnet), lo que requiere la incorporación de nuevos plásticos compatibles con la tecnología actualmente utilizada", se resaltó desde Desarrollo Humano.

Modernización

Desde el gobierno se informó que "este proceso forma parte de una instancia de modernización orientada a garantizar mayor seguridad y operatividad en las transacciones. La implementación técnica y administrativa se encuentra a cargo de Sidecreer, organismo responsable de la operatoria del sistema".

"Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se acompaña esta acción con el objetivo de asegurar una adecuada organización y una comunicación clara y oportuna con las personas titulares del programa, facilitando la continuidad de esta política alimentaria que alcanza a miles de familias entrerrianas", se indicó oficialmente en un comunicado.