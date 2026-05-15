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Sofía Quijano dictará un taller intensivo de danza contemporánea en Santa Fe

La bailarina y docente ofrecerá una jornada de capacitación técnica y creativa el próximo sábado 25 de julio. La propuesta, con cupos limitados, busca profundizar en la investigación del movimiento y la composición coreográfica.

15 de mayo 2026 · 13:13hs
Sofía Quijano dictará un taller intensivo de danza contemporánea en Santa Fe

Sofía Quijano dictará un taller intensivo de danza contemporánea en Santa Fe

El próximo sábado 25 de julio, la ciudad de Santa Fe será sede de un exclusivo Taller de Danza Contemporánea dictado por la profesora Sofía Quijano. El evento se llevará a cabo en las instalaciones del estudio de danzas de la docente, ubicado en Avenida Galicia 1439, y está dirigido a personas con experiencia previa, desde niveles principiantes hasta avanzados.

Una propuesta integral y personalizada

El taller fue diseñado bajo un enfoque creativo y consciente, estructurado en dos clases diferentes pero complementarias de una hora y cuarto de duración cada una. Primera sesión (11 a 12:15): Se centrará en la técnica contemporánea, trabajando secuencias, recorridos en el espacio, conciencia corporal y brindando correcciones personalizadas. Segunda sesión (12:30 a 13:45): Estará volcada a la práctica de la composición y el armado de una secuencia coreográfica, integrando los elementos técnicos vistos previamente.

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Aunque es posible asistir a una sola clase, la organización recomienda realizar la jornada completa para una formación integral. Al finalizar el taller, se hará entrega de certificados de asistencia a todos los alumnos participantes.

Danza
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Sofía Quijano dictará un taller intensivo de danza contemporánea en Santa Fe

Trayectoria y formación

La encargada de la capacitación, Sofía Quijano, cuenta con una sólida formación iniciada en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, donde integró el ballet de la institución. Actualmente, se encuentra finalizando la Tecnicatura en Interpretación en Danza y la Licenciatura en Composición Coreográfica en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), además de haber inaugurado recientemente su propio estudio.

Inscripciones

Debido a que la propuesta busca trabajar con grupos reducidos para garantizar una atención personalizada, los cupos son estrictamente limitados. Los interesados en participar pueden solicitar más información o realizar su inscripción comunicándose al teléfono (343) 4468395

Danza Santa Fe
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