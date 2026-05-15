El próximo sábado 25 de julio, la ciudad de Santa Fe será sede de un exclusivo Taller de Danza Contemporánea dictado por la profesora Sofía Quijano. El evento se llevará a cabo en las instalaciones del estudio de danzas de la docente, ubicado en Avenida Galicia 1439, y está dirigido a personas con experiencia previa, desde niveles principiantes hasta avanzados.
Sofía Quijano dictará un taller intensivo de danza contemporánea en Santa Fe
La bailarina y docente ofrecerá una jornada de capacitación técnica y creativa el próximo sábado 25 de julio. La propuesta, con cupos limitados, busca profundizar en la investigación del movimiento y la composición coreográfica.
Una propuesta integral y personalizada
El taller fue diseñado bajo un enfoque creativo y consciente, estructurado en dos clases diferentes pero complementarias de una hora y cuarto de duración cada una. Primera sesión (11 a 12:15): Se centrará en la técnica contemporánea, trabajando secuencias, recorridos en el espacio, conciencia corporal y brindando correcciones personalizadas. Segunda sesión (12:30 a 13:45): Estará volcada a la práctica de la composición y el armado de una secuencia coreográfica, integrando los elementos técnicos vistos previamente.
Aunque es posible asistir a una sola clase, la organización recomienda realizar la jornada completa para una formación integral. Al finalizar el taller, se hará entrega de certificados de asistencia a todos los alumnos participantes.
Trayectoria y formación
La encargada de la capacitación, Sofía Quijano, cuenta con una sólida formación iniciada en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, donde integró el ballet de la institución. Actualmente, se encuentra finalizando la Tecnicatura en Interpretación en Danza y la Licenciatura en Composición Coreográfica en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), además de haber inaugurado recientemente su propio estudio.
Inscripciones
Debido a que la propuesta busca trabajar con grupos reducidos para garantizar una atención personalizada, los cupos son estrictamente limitados. Los interesados en participar pueden solicitar más información o realizar su inscripción comunicándose al teléfono (343) 4468395