Uno Entre Rios | Ovación | Marcos Senesi

El concordiense Marcos Senesi se despide del Bournemouth tras cuatro temporadas y 126 partidos

El defensor concordiense Marcos Senesi cerró su ciclo en el Bournemouth tras cuatro temporadas, 126 partidos y un rol clave en el equipo inglés.

15 de mayo 2026 · 13:19hs
El concordiense Marcos Senesi se despide del Bournemouth tras cuatro temporadas y 126 partidos.

El concordiense Marcos Senesi se despide del Bournemouth tras cuatro temporadas y 126 partidos.

El defensor concordiense Marcos Senesi puso punto final a su ciclo en el AFC Bournemouth, donde se consolidó como una pieza clave del equipo dirigido por Andoni Iraola durante las últimas cuatro temporadas.

Senesi llegó en 2022 procedente del Feyenoord y rápidamente se convirtió en titular indiscutido. En total, disputó 126 partidos y convirtió seis goles, siendo protagonista de una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club inglés.

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

El mejor rugby del continente llega a Paraná: Capibaras XV recibe a Selknam en un duelo clave.

El mejor rugby del continente llega a Paraná: Capibaras XV recibe a Selknam en un duelo clave

LEER MÁS: El entrerriano, Marcos Senesi, con la ilusión de ir al Mundial: "Es un sueño de chico"

El concordiense Marcos Senesi se despide del Bournemouth tras cuatro temporadas en Inglaterra

Embed

"Desde el primer día, sentí este club como mi hogar. Estoy orgulloso de todo lo que conseguimos en los últimos cuatro años y muy agradecido del apoyo de los aficionados. Bournemouth siempre será un lugar especial para mí", expresó el defensor argentino en su despedida.

La salida de piezas importantes como Dean Huijsen y Illia Zabarnyi en el último mercado de verano terminó de consolidar a Senesi como referente defensivo en la última temporada, en la que el equipo quedó cerca de lograr la clasificación a competencias europeas por primera vez en su historia.

El club anunció que le rendirá homenaje en el próximo partido ante el Manchester City en el Vitality Stadium, donde el argentino será reconocido por su trayectoria y aporte al equipo.

Con el pase en su poder desde julio, Senesi quedó en libertad de negociar con cualquier club fuera del Reino Unido desde el pasado jueves 1° de enero, lo que abre una nueva etapa en su carrera profesional.

Marcos Senesi Bournemouth Concordia
Noticias relacionadas
Shakira, Madonna y BTS serán parte del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Shakira, Madonna y BTS serán parte del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

En River montaron el obrador destinado a la refacción.

River avanza con la ampliación del Estadio Monumental

Franco Catena y Gabriel Morzán no tuvieron inconvenientes en superar el pesaje oficial.

Franco Catena tendrá su décima pelea profesional este viernes

River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán.

River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula millonaria

Ver comentarios

Lo último

Ke Personajes lanzó su primer álbum con música propia

Ke Personajes lanzó su primer álbum con música propia

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

Ultimo Momento
Ke Personajes lanzó su primer álbum con música propia

Ke Personajes lanzó su primer álbum con música propia

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

Paraná continúa con la vacunación para personas en situación de calle

Paraná continúa con la vacunación para personas en situación de calle

Diputada, ex libertaria, denunció penalmente a Javier Milei

Diputada, ex libertaria, denunció penalmente a Javier Milei

Policiales
Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi volverá a declarar ante el tribunal

Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi volverá a declarar ante el tribunal

Villa Elisa: un niño de ocho años murió tras ser atropellado por un auto

Villa Elisa: un niño de ocho años murió tras ser atropellado por un auto

Federal: asesinaron al hombre que en 2012 había matado a un penitenciario en Paraná

Federal: asesinaron al hombre que en 2012 había matado a un penitenciario en Paraná

En ruta 14 detectaron contrabando de celulares por 80 millones de pesos

En ruta 14 detectaron contrabando de celulares por 80 millones de pesos

Tragedia en Ruta 14: murió un niño de dos años atropellado por un camión

Tragedia en Ruta 14: murió un niño de dos años atropellado por un camión

Ovación
Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

El concordiense Marcos Senesi se despide del Bournemouth tras cuatro temporadas y 126 partidos

El concordiense Marcos Senesi se despide del Bournemouth tras cuatro temporadas y 126 partidos

El mejor rugby del continente llega a Paraná: Capibaras XV recibe a Selknam en un duelo clave

El mejor rugby del continente llega a Paraná: Capibaras XV recibe a Selknam en un duelo clave

Franco Catena tendrá su décima pelea profesional este viernes

Franco Catena tendrá su décima pelea profesional este viernes

River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula millonaria

River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula millonaria

La provincia
El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

Paraná continúa con la vacunación para personas en situación de calle

Paraná continúa con la vacunación para personas en situación de calle

Justicia confirmó dos viajes de Manuel Adorni a Gualeguaychú con pagos en efectivo

Justicia confirmó dos viajes de Manuel Adorni a Gualeguaychú con pagos en efectivo

Emergencia financiera para familias: Bordet propuso suspender embargos y ejecuciones de deudas por 180 días

Emergencia financiera para familias: Bordet propuso suspender embargos y ejecuciones de deudas por 180 días

Del 26 al 29 de mayo renovarán tarjetas sociales vencidas en Paraná

Del 26 al 29 de mayo renovarán tarjetas sociales vencidas en Paraná

Dejanos tu comentario