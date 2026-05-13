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Lali Espósito apoyó la marcha universitaria por la educación pública

A través de sus historias de Instagram, Lali Espósito publicó mensajes donde remarcó la importancia de sostener el acceso a la educación pública.

13 de mayo 2026 · 14:29hs
Lali Espósito apoyó la marcha universitaria por la educación pública

Lali Espósito apoyó la marcha universitaria por la educación pública

Lali Espósito volvió a pronunciarse sobre temas vinculados a la educación pública y expresó su respaldo a la Marcha Federal Universitaria convocada este martes en distintos puntos del país.

La artista utilizó sus redes sociales para compartir mensajes relacionados con la movilización impulsada por universidades nacionales, centros de estudiantes, gremios docentes y sectores científicos que reclaman por el financiamiento del sistema universitario y la situación salarial de los trabajadores del sector.

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A través de sus historias de Instagram, Lali Espósito publicó distintos mensajes de apoyo y remarcó la importancia de sostener el acceso a la educación pública en el actual contexto.

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“Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública”, escribió Lali Espósito en una de sus historias.

La cantante también agregó: “Sobre todo hoy, la marcha”, en referencia directa a la movilización realizada en diferentes ciudades argentinas.

Las publicaciones rápidamente comenzaron a circular entre sus seguidores y volvieron a ubicar a la artista en el centro de la conversación pública por sus posicionamientos vinculados a temas sociales y políticos.

Lali Marcha Educación Publicación
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