Lali Espósito volvió a pronunciarse sobre temas vinculados a la educación pública y expresó su respaldo a la Marcha Federal Universitaria convocada este martes en distintos puntos del país.
Lali Espósito apoyó la marcha universitaria por la educación pública
A través de sus historias de Instagram, Lali Espósito publicó mensajes donde remarcó la importancia de sostener el acceso a la educación pública.
La artista utilizó sus redes sociales para compartir mensajes relacionados con la movilización impulsada por universidades nacionales, centros de estudiantes, gremios docentes y sectores científicos que reclaman por el financiamiento del sistema universitario y la situación salarial de los trabajadores del sector.
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A través de sus historias de Instagram, Lali Espósito publicó distintos mensajes de apoyo y remarcó la importancia de sostener el acceso a la educación pública en el actual contexto.
“Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública”, escribió Lali Espósito en una de sus historias.
La cantante también agregó: “Sobre todo hoy, la marcha”, en referencia directa a la movilización realizada en diferentes ciudades argentinas.
Las publicaciones rápidamente comenzaron a circular entre sus seguidores y volvieron a ubicar a la artista en el centro de la conversación pública por sus posicionamientos vinculados a temas sociales y políticos.