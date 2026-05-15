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Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi volverá a declarar ante el tribunal

El productor agropecuario volverá a declarar el martes 19 en el juicio que se desarrolla ante el organismo federal de Paraná.

15 de mayo 2026 · 12:42hs
Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi volverá a declarar ante el tribunal

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

El juicio oral por presunto narcotráfico contra el productor agropecuario Leonardo Airaldi continuará el próximo martes 19 en los tribunales federales de Paraná, fecha en la que el principal acusado volverá a declarar ante el Tribunal Oral Federal y coincidirá con su cumpleaños número 45.

La reanudación del debate se da en el marco de uno de los procesos judiciales más relevantes de la región en materia de narcotráfico, que unifica expedientes iniciados en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

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José Cassette durante el juicio que se realizó en Paraná en 2016.

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El martes 12 de este mes hubo audiencia y el tribunal escuchó a testigos propuestos por las defensas, entre ellos Fernando Airaldi, un primo del productor agropecuario.

En su exposición, declaró que se desempeñaba como productor agropecuario, por lo que la Fiscalía le consultó si en alguna oportunidad había llegado a enterrar carne, a raíz de una escucha telefónica en la que Leonardo daba instrucciones a otro imputado sobre cómo ocultarla bajo tierra. El acusado fue categórico: “Jamás”.

En otro tramo del interrogatorio, también se le preguntó si alguna vez había ofrecido para fumar tanto carne como lomos, en base a otra intervención telefónica incorporada a la causa.

Fernando Airaldi respondió que nunca había tenido conocimiento de que la carne pudiera fumarse. El tribunal está integrado por las juezas Noemí Berros, quien preside el debate, y Emilce Rojas, junto al juez José María Escobar Cello. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy, el titular de la Procunar, Diego Iglesias, y el fiscal coadyuvante Martín Uriona.

LEER MÁS: "Carne pura" y ocho meses bajo tierra: el insólito diálogo de Airaldi ventilado en el juicio por narcotráfico

Ahora, las expectativas están puestas en la ampliación de la indagatoria que solicitó el principal acusado. Será el martes 19 por la mañana. El pedido lo hizo la abogada defensora Mariana Barbitta y contó con el visto bueno de los representantes del Ministerio Público Fiscal.

La última aparición pública de Airaldi en Paraná fue el pasado 7 de marzo, ocasión en la que negó Indagatoria. El productor agropecuario ampliará su declaración en el juicio por presunto narcotráfico. “Jamás se me cruzó por la cabeza sacarle la vida a nadie”, afirmó entonces ante el tribunal.

Su comparecencia implica que Airaldi sea trasladado nuevamente desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza hacia Paraná.

El dirigente agropecuario permanece detenido allí mientras avanza otra causa en su contra: la investigación vinculada al presunto plan criminal para atentar contra la vida del fiscal que encabezó la investigación, José Ignacio Candioti, del juez federal Leandro Ríos y del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. Ese expediente tramita en la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, a cargo de Pedro Rebollo.

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Los acusados en el juicio

Junto a Airaldi también son juzgados Roberto Fabián Coronel, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joen Damián Schonfeld, Walter Gonzalo Olivero y Cristian Emanuel Sánchez.

Narcotráfico Leonardo Airaldi Tribunal
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