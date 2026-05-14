Tragedia en Ruta 14: murió un niño de dos años atropellado por un camión

Un niño de dos años murió atropellado por un camión en Ruta 14, en Francos Suizos. Investigan cómo ocurrió la trágica secuencia vial.

Un trágico siniestro vial ocurrió este jueves sobre la Ruta 14, a la altura de la zona de Francos Suizos , donde un niño de apenas dos años perdió la vida luego de ser atropellado por un camión.

De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales, el menor integraba una familia oriunda de San José, departamento Colón, y habría ingresado de manera imprevista a la cinta asfáltica, siendo embestido por un vehículo de gran porte que circulaba en sentido Norte-Sur.

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Un niño de dos años murió al ser embestido por un camión en Ruta 14

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El rodado involucrado es un camión Scania R113H con acoplado, conducido por un hombre de aproximadamente 48 años, también domiciliado en San José. Tras el impacto, el camionero perdió el control y terminó despistando hacia la banquina.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por las autoridades, el menor se encontraba en la vivienda de su abuela materna, ubicada en la zona del establecimiento rural “Los Francos Suizos”, en San José. En un momento de descuido, el pequeño salió caminando solo y habría recorrido cerca de dos kilómetros hasta llegar a la ruta.

Según indicaron fuentes oficiales, al ingresar a la calzada fue alcanzado por el efecto de succión generado por el paso de un camión palero con acoplado, lo que provocó que terminara debajo de las ruedas traseras del vehículo. El impacto le causó la muerte en el acto. El conductor, un hombre de 48 años oriundo de San José, detuvo su marcha metros más adelante y quedó a disposición de la Justicia.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores señala que el niño habría intentado seguir a un perro que cruzó la ruta segundos antes. El animal logró ser esquivado por otro transporte pesado, pero el menor terminó siendo alcanzado por el camión.

La abuela del pequeño, al advertir su ausencia, salió a buscarlo y se encontró con la dramática escena sobre la autovía. La familia del niño sería oriunda de San José y trabajaría en el establecimiento rural de la zona.

Mientras personal policial y de emergencias trabajaba en el lugar, se produjo además un segundo siniestro vial a pocos metros. Otro camión despistó y terminó dentro de un profundo zanjón al costado de la ruta. Bomberos y efectivos policiales debieron asistir al conductor, quien habría quedado atrapado dentro de la cabina con lesiones de consideración, indicó el sitio 03442.

La investigación quedó en manos de la fiscal de Colón, doctora Micaela Di Pretoro, quien ordenó las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho que generó una profunda conmoción en San José y Concepción del Uruguay