Shakira lanza la canción del Mundial 2026

Shakira mostró un adelanto de 'Dai Dai', el tema oficial de la Copa del Mundo. Su lanzamiento será este 14 de mayo.

La composición 'Dai Dai', de la cantante colombiana Shakira, será la canción oficial del Mundial 2026 que se jugará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. La artista lo anunció este jueves, en un breve video publicado en sus redes sociales. El lanzamiento del tema, el 14 de mayo.

En el video, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de 'Dai Dai'.

La cantante entra al césped del Maracaná llevando un balón Trionda, oficial del próximo Mundial, lo pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de 'Dai Dai' con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

Shakira será la encargada de la canción oficial del Mundial 2026

"Oe, oe, oe", comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos. La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el 'Trionda' de Norteamérica 2026.

El 'Waka Waka' (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con 'La La La', mientras que su éxito 'Hips Don't Lie? fue sensación en 2006, en Alemania.

El video de 'Dai Dai', de un minuto y siete segundos de duración, termina con la frase "We Are Ready" ("Estamos listos"). La Copa del Mundo está cada vez más cerca y Shakira será la encargada de la canción oficial del certamen.

Fuente: EFE