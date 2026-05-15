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El mejor rugby del continente llega a Paraná: Capibaras XV recibe a Selknam en un duelo clave

Capibaras XV será local por primera vez en Entre Ríos ante Selknam en La Tortuguita. Por la fecha 12 del Súper Rugby Américas, buscará un lugar en semifinales.

15 de mayo 2026 · 12:36hs
El mejor rugby del continente llega a Paraná: Capibaras XV recibe a Selknam en un duelo clave.

El mejor rugby del continente llega a Paraná: Capibaras XV recibe a Selknam en un duelo clave.

Capibaras XV, la franquicia de rugby profesional de la región, será local en Entre Ríos por primera vez en su historia. La cita tendrá lugar el sábado 23 desde las 16 en La Tortuguita de Rowing. El rival será Selknam de Chile.

El rugby de la región vivirá una jornada histórica. Por primera vez la provincia recibirá un partido profesional del deporte ovalado. Será por la fecha 12 del Súper Rugby Américas 2026 y tendrá un condimento deportivo extra: de ganar Capibaras XV asegurará su lugar en semifinales.

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El equipo del Litoral arribará a Paraná en el segundo lugar de la tabla. Su rival está en el cuarto puesto, el último dentro de los equipos que definirán al mejor de Sudamerica en playoff.

El objetivo de máxima no solo es estar en la definición, los de Galatro buscarán también sostenerse en los puestos de punta para definir como local. En esa búsqueda Selknam no es el único obejtivo a la vista, luego del duelo frente a los Chilenos recibirán al puntero Dogos en Rosario por el clásico del centro del país.

Los entrerrianos protagonistas

En el plantel comandado por Nicolás Galatro hay 11 entrerrianos: Diego Correa, Felipe Villagrán, Basilio Cañas, Bruno Heit y Franco Rossetto de CAE; Franco Benítez, Tomás Sigura y Lautaro Cipriani de Tilcara; Franco Marizza y Mateo Baroli de Rowing y Guido Chesini de Salto Grande de Concordia.

Varios de ellos vienen siendo importantes en el equipo titular. Rossetto es el tryman de la temporada y fue elegido 5 veces en el XV ideal de la fecha. Tatu Cipriani viene de apoyar tres tries en 30' en el último duelo frente a Yacare en Sauce Viejo. Correa, Villagrán, Chesini y Heit son habitualmente parte del quince inicial con destacadas actuaciones. Cañas y Marizza buscarán volver a meterse en la consideración de los entrenadores luego de haber viajado a Sudáfrica con Los Pumitas.

Una fiesta adentro y afuera

Además del deportivo habrá espectáculo fuera de la cancha. La Tortuguita lucirá como nunca antes. Desde hace un par de días se monta un micro estadio para 7.000 espectadores sentados en la sede del remero. Se espera un lleno total.

Además de las tribunas habrá fan fest con bandas en vivo, patio de sponsors y food truck para disfrutar de la previa. Los bolsillos más holgados podrán optar por la Experiencia Capibaras XV: plateas y palcos con servicio de catering. Quienes compren entradas para este sector además se llevarán en el combo una camiseta y una bufanda de la franquicia.

La idea de la organización es que nadie se quede afuera por lo que dispuso que los menores de hasta 14 años con la camiseta de sus clubes de la UER ingresarán gratis al sector general. Los mayores que compren en su club además lo están ayudando, un porcentaje de cada entrada queda para la institución vendedora.

El público general puede conseguir sus entradas en ticketway.com.ar a $15.000 para los mayores y $10.000 los menores. La experiencia Capibaras XV (más camiseta y bufanda) se consigue en capibarasxv.com.ar a $130.000.

Capibaras XV Selknam Súper Rugby Américas
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