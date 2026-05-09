"Cuando me encuentre con vos": una zamba para una hija de la ausencia

“Cuando me encuentre con vos”, la zamba con la que Luis César Barros buscó abrazar a una hija marcada por la ausencia.

“Cuando me encuentre con vos”, la zamba con la que Luis César Barros buscó abrazar a una hija marcada por la ausencia. La canción refleja sus sentimientos en el marco especialmente para el cumpleaños número 43 de ella.

El músico y autor entrerriano Luis César Barros escribió “Cuando me encuentre con vos” como una obra profundamente personal. Según explicó, se trata de “una zamba que dediqué para una hija mía, la mayor, una hija de la ausencia”, creada especialmente para el cumpleaños número 43 de ella. A través de la canción, Barros intenta tender un puente emocional después de años de distancia, silencio y dolor.

La letra está atravesada por la nostalgia, pero también por la esperanza de un reencuentro. El autor no construye un mensaje desde el reproche, sino desde la necesidad de contar su verdad y expresar un sentimiento que permaneció guardado durante décadas. La zamba funciona como una carta íntima hecha música, donde el padre reconoce la ausencia y busca acercarse desde el corazón.

Una canción sobre el dolor, la identidad y la posibilidad del encuentro

En los primeros versos, Barros describe una despedida silenciosa: “Se fue en silencio una tarde, se fue sin decirme adiós”. Allí aparece el vacío emocional que dejó la separación y la huella que marcó tanto su vida como la de su hija. Sin embargo, la canción no se queda únicamente en la tristeza, sino que avanza hacia la necesidad de reconocimiento mutuo.

El autor plantea que, aunque el tiempo y las circunstancias hayan impuesto distancia, existe un lazo imposible de borrar. “Si sos hija de una ausencia, sí llevas mi corazón”, expresa en diálogo con UNO, dejando en claro que el vínculo afectivo sigue intacto pese a los años.

Uno de los aspectos más fuertes de la zamba es que Barros aclara que no busca exigir un regreso ni forzar una reconciliación inmediata. “No estoy buscando que vuelvas, quiero decirte quién soy”, canta, poniendo el foco en la identidad, la verdad y la necesidad humana de ser escuchado.

Cuando me encuentre con vos

El significado del estribillo

El eje central de la obra aparece en el estribillo: “Tal vez la vida nos junte después de tanto dolor”. Allí se resume el espíritu de la canción: la esperanza de un encuentro futuro en el que ambos puedan compartir sus historias y sanar heridas.

La frase “pero en mi alma hay un canto que nunca nadie cantó” representa aquello que el autor guardó durante años y que finalmente encontró salida en la música. La zamba se convierte entonces en una confesión emocional y en un abrazo simbólico hacia su hija.

En la última parte, Barros reafirma el tono sincero de la obra: “No hay reproche en esta pena, solo verdad y canción”. Con esas palabras deja claro que la intención de la composición no es señalar culpables, sino iluminar con afecto aquello que el tiempo mantuvo en sombras.

De esta manera, “Cuando me encuentre con vos” trasciende lo personal para transformarse en una canción sobre los vínculos atravesados por la distancia, las ausencias familiares y la necesidad de reencontrarse con la propia historia.