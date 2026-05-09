Uno Entre Rios | Escenario | hija

"Cuando me encuentre con vos": una zamba para una hija de la ausencia

“Cuando me encuentre con vos”, la zamba con la que Luis César Barros buscó abrazar a una hija marcada por la ausencia.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

9 de mayo 2026 · 15:16hs
Cuando me encuentre con vos: una zamba para una hija

"Cuando me encuentre con vos": una zamba para una hija

“Cuando me encuentre con vos”, la zamba con la que Luis César Barros buscó abrazar a una hija marcada por la ausencia. La canción refleja sus sentimientos en el marco especialmente para el cumpleaños número 43 de ella.

El músico y autor entrerriano Luis César Barros escribió “Cuando me encuentre con vos” como una obra profundamente personal. Según explicó, se trata de “una zamba que dediqué para una hija mía, la mayor, una hija de la ausencia”, creada especialmente para el cumpleaños número 43 de ella. A través de la canción, Barros intenta tender un puente emocional después de años de distancia, silencio y dolor.

Destino San Javier llega a Paraná con un show íntimo

Destino San Javier: "Cada show tiene historias distintas y muy emotivas"

parana recibira un congreso dedicado a las literaturas y territorios culturales

Paraná recibirá un congreso dedicado a las literaturas y territorios culturales

LEER MÁS: "Paredes del cielo", una canción inspirada en el paisaje jujeño gracias a un hijo

La letra está atravesada por la nostalgia, pero también por la esperanza de un reencuentro. El autor no construye un mensaje desde el reproche, sino desde la necesidad de contar su verdad y expresar un sentimiento que permaneció guardado durante décadas. La zamba funciona como una carta íntima hecha música, donde el padre reconoce la ausencia y busca acercarse desde el corazón.

Una canción sobre el dolor, la identidad y la posibilidad del encuentro

En los primeros versos, Barros describe una despedida silenciosa: “Se fue en silencio una tarde, se fue sin decirme adiós”. Allí aparece el vacío emocional que dejó la separación y la huella que marcó tanto su vida como la de su hija. Sin embargo, la canción no se queda únicamente en la tristeza, sino que avanza hacia la necesidad de reconocimiento mutuo.

El autor plantea que, aunque el tiempo y las circunstancias hayan impuesto distancia, existe un lazo imposible de borrar. “Si sos hija de una ausencia, sí llevas mi corazón”, expresa en diálogo con UNO, dejando en claro que el vínculo afectivo sigue intacto pese a los años.

Uno de los aspectos más fuertes de la zamba es que Barros aclara que no busca exigir un regreso ni forzar una reconciliación inmediata. “No estoy buscando que vuelvas, quiero decirte quién soy”, canta, poniendo el foco en la identidad, la verdad y la necesidad humana de ser escuchado.

Cuando me encuentre con vos

El significado del estribillo

El eje central de la obra aparece en el estribillo: “Tal vez la vida nos junte después de tanto dolor”. Allí se resume el espíritu de la canción: la esperanza de un encuentro futuro en el que ambos puedan compartir sus historias y sanar heridas.

La frase “pero en mi alma hay un canto que nunca nadie cantó” representa aquello que el autor guardó durante años y que finalmente encontró salida en la música. La zamba se convierte entonces en una confesión emocional y en un abrazo simbólico hacia su hija.

En la última parte, Barros reafirma el tono sincero de la obra: “No hay reproche en esta pena, solo verdad y canción”. Con esas palabras deja claro que la intención de la composición no es señalar culpables, sino iluminar con afecto aquello que el tiempo mantuvo en sombras.

De esta manera, “Cuando me encuentre con vos” trasciende lo personal para transformarse en una canción sobre los vínculos atravesados por la distancia, las ausencias familiares y la necesidad de reencontrarse con la propia historia.

hija Cumpleaños canción
Noticias relacionadas
el cineclub noble proyectara un ciclo especial junto a cultura por la memoria

El Cineclub Noble proyectará un ciclo especial junto a Cultura por la Memoria

En noviembre se realizará la 8ª edición del FICER en Entre Ríos

En noviembre se realizará la 8ª edición del FICER en Entre Ríos

Manu Martínez habló con UNO antes del show de Ciro y Los Persas en Santa Fe

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

la literatura entrerriana tuvo su dia en la feria internacional del libro

La literatura entrerriana tuvo su día en la Feria Internacional del Libro

Ver comentarios

Lo último

Sionista superó a Quique y escala en la Liga Federal

Sionista superó a Quique y escala en la Liga Federal

Cuando me encuentre con vos: una zamba para una hija de la ausencia

"Cuando me encuentre con vos": una zamba para una hija de la ausencia

Destino San Javier: Cada show tiene historias distintas y muy emotivas

Destino San Javier: "Cada show tiene historias distintas y muy emotivas"

Ultimo Momento
Sionista superó a Quique y escala en la Liga Federal

Sionista superó a Quique y escala en la Liga Federal

Cuando me encuentre con vos: una zamba para una hija de la ausencia

"Cuando me encuentre con vos": una zamba para una hija de la ausencia

Destino San Javier: Cada show tiene historias distintas y muy emotivas

Destino San Javier: "Cada show tiene historias distintas y muy emotivas"

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Dura prueba para Patronato: visita a San Martín de San Juan buscando extender su buen momento

Dura prueba para Patronato: visita a San Martín de San Juan buscando extender su buen momento

Policiales
Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

Detienen a un hombre en Paraná por la tentativa de homicidio de un adolescente

Detienen a un hombre en Paraná por la tentativa de homicidio de un adolescente

Nuevamente un animal suelto en la ruta 14 generó un accidente

Nuevamente un animal suelto en la ruta 14 generó un accidente

Falleció el motociclista que cayó al pasar por un lomo de burro en Villaguay

Falleció el motociclista que cayó al pasar por un lomo de burro en Villaguay

Ovación
Vuelve la actividad en el Torneo Dos Orillas de Damas

Vuelve la actividad en el Torneo Dos Orillas de Damas

Sionista superó a Quique y escala en la Liga Federal

Sionista superó a Quique y escala en la Liga Federal

Torneo Regional del Litoral: los tres paranaenses serán locales

Torneo Regional del Litoral: los tres paranaenses serán locales

Boca juega de local con Huracán por los octavos del Apertura

Boca juega de local con Huracán por los octavos del Apertura

Paralizan Córdoba: Talleres y Belgrano juegan por los playoff

Paralizan Córdoba: Talleres y Belgrano juegan por los playoff

La provincia
Agencieros se manifestarán frente al IAFAS por el cambio obligatorio de cartelería

Agencieros se manifestarán frente al IAFAS por el cambio obligatorio de cartelería

Hantavirus: fumigadora de Paraná recibe más de 120 llamados al mes

Hantavirus: fumigadora de Paraná recibe más de 120 llamados al mes

Impulsan una ley para la atención durante emergencias de personas con desafíos en la comunicación

Impulsan una ley para la atención durante emergencias de personas con desafíos en la comunicación

El CGE lanza un curso virtual para integrar la IA Generativa en la enseñanza

El CGE lanza un curso virtual para integrar la IA Generativa en la enseñanza

Trenes: suspendieron el servicio Paraná-Estación Jorge Méndez hasta nuevo aviso

Trenes: suspendieron el servicio Paraná-Estación Jorge Méndez hasta nuevo aviso

Dejanos tu comentario