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Infancias, cine y paisaje litoraleño en una nueva jornada del IAAER

La provincia continúa desarrollando distintas jornadas del programa Un día de película en escuelas rurales de la provincia

15 de mayo 2026 · 13:29hs
Infancias, cine y paisaje litoraleño en una nueva jornada del IAAER

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (IAAER), continúa desarrollando distintas jornadas del programa Un día de película en escuelas rurales de la provincia. La iniciativa propone encuentros recreativos y participativos junto a estudiantes y docentes, con actividades vinculadas al cine y al lenguaje audiovisual.

La experiencia de Un día de película llegará al distrito El Pajonal

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La próxima actividad tendrá lugar el miércoles 20 de mayo en la Escuela Primaria Rural N°52 Ruperto Pérez, ubicada en el distrito El Pajonal, departamento Victoria. Allí, el equipo del organismo provincial llevará cortometrajes y propuestas didácticas pensadas para compartir una experiencia colectiva alrededor del cine.

En los últimos días, el programa también visitó la Escuela N°39 Nina “General Francisco Ramírez”, en la localidad de Las Masitas, departamento Diamante. La institución se transformó por unas horas en una sala de cine preparada por sus propios estudiantes de 3° a 6° año junto al equipo docente y la directora Natalia Ardaist.

Carteles de bienvenida, un telón decorado, pochoclos recién preparados y las sillas listas para la proyección formaron parte de una jornada atravesada por el trabajo compartido y la participación de toda la comunidad educativa.

Durante el encuentro, el equipo del IAAER propuso actividades vinculadas al sonido y a la construcción de atmósferas audiovisuales. A través de juegos y ejercicios, las niñas y los niños identificaron sonidos cercanos y lejanos, reconstruyeron paisajes y trabajaron sobre las emociones que despiertan los entornos del litoral.

El recorrido del programa continuará el miércoles 27 de mayo en la Escuela Provincia de Salta, de la ciudad de Villaguay, donde se realizará una nueva edición de Un día de película.

LEER MÁS: AURA: difundieron quiénes integrarán el jurado de la convocatoria

Cine infancias Película escuelas Entre Ríos
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