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Federal: asesinaron al hombre que en 2012 había matado a un penitenciario en Paraná

En un paraje rural perteneciente a Colonia San Lorenzo, Federal, se produjo un homicidio donde un hombre mató a su tío de un disparo.

14 de mayo 2026 · 23:24hs
José Cassette durante el juicio que se realizó en Paraná en 2016.

UNO Archivo

José Cassette durante el juicio que se realizó en Paraná en 2016.
El autor del crimen se presentó de manera espontánea en la comisaría de Conscripto Bernardi.

El autor del crimen se presentó de manera espontánea en la comisaría de Conscripto Bernardi.

En un paraje rural perteneciente a Colonia San Lorenzo, Federal, se produjo en la tarde de este jueves un homicidio donde un hombre mató a su tío de un disparo. El episodio sucedió en un establecimiento situado en cercanías a la Ruta Nacional 127.

El hecho de sangre en Federal

El hombre que habría sido asesinado de un supuesto disparo era conocido en la zona y tendría 58 años. Hay un detenido: el sobrino de 32 años, a disposición de la causa quien se entregó voluntariamente con un abogado defensor.

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Con el correr de los minutos se confirmó que la persona fallecida era José Cassette, quien en 2012 mató en Paraná al agente penitenciario Juan Lazaga tras una discusión de tránsito en la zona de las Cinco Esquinas.

En el establecimiento agropecuario se constituyó la plana mayor policial, con el Jefe departamental y fiscalía en turno. En cuanto a la información no oficial el sobrino se habría ido a buscar leña cuando fue alcanzado por el tío. Luego de unas palabras, la persona mayor lo hirió con un arma blanca, por lo que su sobrino reaccionó dándole muerte de un disparo.

De acuerdo a la información conocida de manera extraoficial, el episodio ocurrió cuando el joven habría salido a buscar leña dentro del campo y fue interceptado por su tío. Tras un intercambio de palabras, la víctima presuntamente atacó con un cuchillo al sobrino, provocándole heridas cortantes, publicó Desde Federal/Radio Integración.

El crimen en Paraná

En la resolución del juicio en 2016, se dejó constancia que los imputados, José Oscar Cassette y Miguel Ángel Medina, en la requisitoria Fiscal se les atribuye la comisión del siguiente hecho acontecido el 9 de marzo de 2012, oportunidad en la que Casette al “desplazarse como conductor de un vehículo, acompañado por Miguel Ángel Medina, y luego de mantener una discusión mientras transitaban por calle Almafuerte en dirección al centro de esta ciudad, con Juan Francisco Lazaga, quien se conducía en una moto, en compañía de Norma Pisech, en circunstancias en que el semáforo existente en cinco esquinas se encontraba en rojo, procedió a descender abruptamente de la camioneta en que se conducía y, munido de un arma blanca, le propinó a Lazaga tres heridas punzo cortantes las cuales determinaron su deceso, dándose a la fuga conjuntamente con su acompañante, en el mismo vehículo que conducía, siendo aprehendidos por personal policial en calle 25 de mayo, metros antes de Monte Caseros”.

Por aquel entonces, la Sala Segunda de la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná dio a conocer su sentencia por la cual, en el marco de la instancia de Juicio Abreviado, condenó a José Oscar Casette a la pena de ocho años de prisión por el Homicidio de Juan Francisco Lazaga, y a Miguel Ángel Medina a la pena de a la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional por el delito de encubrimiento.

Federal Homicidio Ruta Nacional 127
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