En ruta 14 detectaron contrabando de celulares por 80 millones de pesos

En el control policial de Paso Cerrito en la ruta 14 secuestraron 142 teléfonos celulares ocultos en un vehículo de origen correntino.

Un control realizado en la ruta 14 impidió el contrabando de 142 teléfonos celulares ocultos en el doble fondo de un vehículo. El operativo, efectuado en la madrugada del jueves, tuvo lugar en el control de Paso Cerrito por parte del personal de la Policía de Entre Ríos y se estima que el valor de la mercadería oscilaba los 80 millones de pesos.

El procedimiento se inició al detener la marcha de un vehículo Volkswagen Taos que circulaba desde la provincia de Misiones con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el rodado se movilizaban un hombre de 52 años y una mujer de 44, ambos oriundos de Ituzaingó, Corrientes.

Tras verificar la documentación personal y del vehículo, el personal policial amplió el control con la intervención de un can narco detector. El animal realizó una marcación que alertó sobre la posible presencia de elementos constitutivos de delito. Al profundizar la inspección, los efectivos observaron anomalías estructurales en las paredes laterales y en el torpedo del vehículo, donde se habían acondicionado compartimentos ocultos.

La intervención de la Justicia en ruta 14

Ante la sospecha razonable, se estableció comunicación con el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, y la Fiscalía Federal de la Dra. Cintia Cibulskas. Bajo las directivas judiciales y en presencia de testigos, se realizó la requisa que permitió hallar 142 cajas de celulares nuevos de diferentes marcas y modelos.

Personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), bajo la supervisión de Arturo Battistella, determinó que el valor de lo secuestrado asciende a los 80 millones de pesos.

Por disposición de la Justicia Federal, se procedió al secuestro de la mercadería, el vehículo y los teléfonos personales de los ocupantes. En cuanto a las personas involucradas, fueron correctamente identificadas y quedaron en libertad, supeditadas a la causa judicial en trámite.