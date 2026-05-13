Stevie Wonder llega a los 76 años con una obra que marcó generaciones

Hoy es el cumpleaños del músico Stevie Wonder, una de las figuras más importantes e influyentes de la música popular del último siglo

Hoy es el cumpleaños del músico Stevie Wonder, una de las figuras más importantes e influyentes de la música popular del último siglo. Cantante, compositor, productor y multiinstrumentista, el artista estadounidense construyó una obra que logró atravesar géneros, épocas y generaciones, convirtiéndose en una referencia fundamental para la historia del soul, el funk, el pop y el R&B.

Con una carrera que supera las seis décadas, Stevie Wonder no solo dejó canciones convertidas en clásicos universales, sino también una forma distinta de entender la música popular: más libre, sofisticada y emocionalmente cercana. Su legado aparece tanto en artistas contemporáneos como en la memoria afectiva de millones de personas que crecieron escuchando sus canciones en radios, películas, discos familiares o recitales.

Ícono popular

Nacido en 1950 en Saginaw, Michigan, bajo el nombre de Stevland Hardaway Morris, Wonder perdió la visión siendo apenas un bebé debido a complicaciones derivadas de un nacimiento prematuro. Sin embargo, desde muy pequeño mostró una sensibilidad extraordinaria para la música. Aprendió a tocar batería, piano, armónica y otros instrumentos de manera autodidacta, desarrollando una capacidad musical que rápidamente llamó la atención de quienes lo rodeaban.

Su llegada a Motown ocurrió cuando tenía apenas 11 años. Fue allí donde comenzó a ser conocido como Little Stevie Wonder, un niño prodigio que sorprendía tanto por su voz como por su dominio instrumental. En pocos años pasó de ser una promesa juvenil a convertirse en una de las principales figuras del histórico sello discográfico que también impulsó las carreras de artistas como Marvin Gaye, Diana Ross y The Supremes.

Durante los años 70 alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera artística. En esa etapa publicó discos fundamentales como Talking Book, Innervisions, Fulfillingness’ First Finale y Songs in the Key of Life, trabajos considerados entre los álbumes más influyentes de la música contemporánea. Allí Stevie Wonder expandió los límites del soul y el pop incorporando sintetizadores, estructuras musicales complejas y letras atravesadas por cuestiones sociales, políticas y existenciales.

En sus canciones convivían el amor, la celebración, la espiritualidad y también la crítica social. Temas como Living for the City abordaban el racismo y las desigualdades en Estados Unidos, mientras que otras composiciones encontraban fuerza en la sensibilidad cotidiana y las relaciones humanas. Parte de su enorme impacto cultural tiene que ver con esa capacidad para unir sofisticación musical y cercanía popular. Stevie Wonder podía construir arreglos complejos y experimentales sin perder nunca la calidez melódica ni la conexión emocional con el público. Canciones como Superstition, Higher Ground, Sir Duke, Isn’t She Lovely, Overjoyed, You Are the Sunshine of My Life o I Just Called to Say I Love You trascendieron generaciones y continúan formando parte de playlists, películas, homenajes y recitales alrededor del mundo.

Además de su recorrido artístico, Wonder mantuvo un fuerte compromiso con distintas causas sociales y políticas. Participó activamente en movimientos vinculados a los derechos civiles y fue una de las voces más importantes en la campaña para que el nacimiento de Martin Luther King Jr. fuera reconocido como feriado nacional en Estados Unidos. Su figura siempre estuvo ligada a una idea de la música como herramienta cultural capaz de acompañar transformaciones sociales.

Además, a lo largo de su carrera recibió decenas de reconocimientos, entre ellos más de 20 premios Grammy, un Globo de Oro y un Premio Oscar. También fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll y reconocido por distintas instituciones culturales de todo el mundo.