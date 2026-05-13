"Sos vos, Gardel": una historia inspirada en la visita del Zorzal a Paraná

La figura de Carlos Gardel volverá a cobrar vida en con la obra “Sos vos, Gardel” (El día que Paraná conoció al Zorzal)

La figura de Carlos Gardel volverá a cobrar vida en un escenario paranaense. Después de una destacada respuesta del público en sus primeras presentaciones, la obra “Sos vos, Gardel” (El día que Paraná conoció al Zorzal) tendrá una nueva función el sábado 16 de mayo en Casa Boulevard.

La propuesta teatral, escrita por Carlos Saboldelli y dirigida por Marcelo Amorosi, reconstruye uno de los episodios más recordados de la historia cultural de la ciudad: la visita que el máximo ícono del tango realizó a Paraná en agosto de 1933, en el momento de mayor popularidad de su carrera.

Aquella llegada del “Morocho del Abasto” generó una verdadera conmoción popular. Las crónicas de la época retrataron una ciudad movilizada alrededor de su presencia, con multitudes acompañándolo por las calles y salas repletas para escuchar al cantor que ya se había convertido en una figura central de la música rioplatense.

Estrenada en octubre de 2025, la obra toma como punto de partida un encuentro inspirado en hechos reales entre Gardel y un periodista local en el antiguo Hotel Cransac, ubicado en la esquina de Urquiza y San Martín. A partir de esa situación, la historia construye un recorrido atravesado por recuerdos, canciones y emociones que dialogan con parte de la memoria colectiva de Paraná.

Interpretada por Jorge Calcina y Emilio Ruberto, la puesta combina actuación y música en una atmósfera íntima, donde también aparecen el amor, la nostalgia y el vínculo emocional que el público mantiene con la figura de Gardel. “Cantar… es como contar un sueño”, resume la sinopsis de una obra que busca recuperar no sólo un hecho histórico, sino también la sensibilidad de un artista que continúa atravesando generaciones.

Con esta sexta función, “Sos vos, Gardel” reafirma el interés que despertó entre los espectadores y vuelve a poner en escena una parte del patrimonio cultural entrerriano ligada a una de las visitas artísticas más recordadas que tuvo la capital provincial.

La función será el sábado 16 de mayo, a las 21, en Casa Boulevard – Sala Metamorfosis. Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y pueden reservarse al 3435 12-8710. En puerta, el precio será de $12.000.