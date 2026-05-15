Según una verificación judicial en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Gerardo Pollicita confirmó dos viajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni a la ciudad de Gualeguaychú, realizados en diciembre de 2024 y noviembre de 2025.
Justicia confirmó dos viajes de Manuel Adorni a Gualeguaychú con pagos en efectivo
El fiscal Pollicita confirmó dos viajes de Manuel Adorni a Gualeguaychú, donde pagó en efectivo $2,35 millones por estadías en un hotel de campo.
Las estadías habrían tenido lugar entre el viernes 6 y el domingo 8 de diciembre de 2024, y entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025. En ambas ocasiones, Adorni se habría alojado en el Bolacuá Hotel Club de Campo, un complejo ubicado a unos 15 minutos de la ciudad que ofrece servicios de alojamiento y actividades recreativas como paseos a caballo, pileta, cine, arquería y tenis.
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Investigan a Manuel Adorni por estadías en Gualeguaychú abonadas en efectivo
De acuerdo con la investigación, el funcionario habría reservado dos habitaciones dobles en cada visita, con un costo total de $2.350.000, abonados en efectivo.
Estas constataciones se suman a otras líneas de la causa que ya analizan presuntos viajes a Bariloche, Aruba y Punta del Este. En ese marco, la fiscalía también solicitó información a entidades bancarias y empresas de activos virtuales para determinar si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registran cuentas, tarjetas de crédito u operaciones financieras relevantes.
La investigación continúa en etapa de recolección de información y análisis patrimonial.