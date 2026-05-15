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Justicia confirmó dos viajes de Manuel Adorni a Gualeguaychú con pagos en efectivo

El fiscal Pollicita confirmó dos viajes de Manuel Adorni a Gualeguaychú, donde pagó en efectivo $2,35 millones por estadías en un hotel de campo.

15 de mayo 2026 · 13:18hs
Justicia confirmó dos viajes de Manuel Adorni a Gualeguaychú con pagos en efectivo.

Justicia confirmó dos viajes de Manuel Adorni a Gualeguaychú con pagos en efectivo.

Según una verificación judicial en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Gerardo Pollicita confirmó dos viajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni a la ciudad de Gualeguaychú, realizados en diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Las estadías habrían tenido lugar entre el viernes 6 y el domingo 8 de diciembre de 2024, y entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025. En ambas ocasiones, Adorni se habría alojado en el Bolacuá Hotel Club de Campo, un complejo ubicado a unos 15 minutos de la ciudad que ofrece servicios de alojamiento y actividades recreativas como paseos a caballo, pileta, cine, arquería y tenis.

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Investigan a Manuel Adorni por estadías en Gualeguaychú abonadas en efectivo

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De acuerdo con la investigación, el funcionario habría reservado dos habitaciones dobles en cada visita, con un costo total de $2.350.000, abonados en efectivo.

Estas constataciones se suman a otras líneas de la causa que ya analizan presuntos viajes a Bariloche, Aruba y Punta del Este. En ese marco, la fiscalía también solicitó información a entidades bancarias y empresas de activos virtuales para determinar si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registran cuentas, tarjetas de crédito u operaciones financieras relevantes.

La investigación continúa en etapa de recolección de información y análisis patrimonial.

Manuel Adorni Justicia Gualeguaychú
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