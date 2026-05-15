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Villa Elisa: un niño de ocho años murió tras ser atropellado por un auto

El accidente ocurrió este viernes en una esquina de Villa Elisa. La víctima iba en bicicleta cuando fue atropellado por un auto. Ayer falleció un pequeño de dos años

15 de mayo 2026 · 12:01hs
Villa Elisa: un niño de ocho años murió tras ser atropellado por un auto

Villa Elisa: un niño de ocho años murió tras ser atropellado por un auto

Un niño de 8 años murió este viernes por la mañana en Villa Elisa tras ser atropellado por un automóvil mientras circulaba en bicicleta. El siniestro ocurrió en la intersección de calles Rocamora y Emilio Francou y generó profunda conmoción en la ciudad. De acuerdo con los primeros datos, el hecho sucedió después de las 9, cuando un vehículo Seat de color negro que transitaba por calle Rocamora colisionó con el menor por causas que se tratan de establecer.

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José Cassette durante el juicio que se realizó en Paraná en 2016.

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Producto del fuerte impacto, el niño sufrió gravísimas lesiones y falleció en el lugar, pese a la intervención de los equipos de emergencia. Tras el accidente, la circulación vehicular fue interrumpida en varias cuadras a la redonda para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y agentes de Inspección Municipal, mientras se desarrollaban las primeras actuaciones judiciales. Además, se confirmó la presencia del fiscal Sebastián Blanc, quien quedó a cargo de la investigación para determinar cómo ocurrió el fatal episodio.

Desde la Dirección Departamental de Escuelas de Colón informaron la suspensión de clases en la Escuela Normal Dr. Luis César Ingold, donde asistía el chico fallecido, indica Radio Melody.

Otra tragedia, en Villa Elisa

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Un trágico siniestro vial ocurrió este jueves sobre la Ruta 14, a la altura de la zona de Francos Suizos, donde un niño de apenas dos años perdió la vida luego de ser atropellado por un camión.

De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales, el menor integraba una familia oriunda de San José, departamento Colón, y habría ingresado de manera imprevista a la cinta asfáltica, siendo embestido por un vehículo de gran porte que circulaba en sentido Norte-Sur.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por las autoridades, el menor se encontraba en la vivienda de su abuela materna, ubicada en la zona del establecimiento rural “Los Francos Suizos”, en San José. En un momento de descuido, el pequeño salió caminando solo y habría recorrido cerca de dos kilómetros hasta llegar a la ruta.

Según indicaron fuentes oficiales, al ingresar a la calzada fue alcanzado por el efecto de succión generado por el paso de un camión palero con acoplado, lo que provocó que terminara debajo de las ruedas traseras del vehículo. El impacto le causó la muerte en el acto. El conductor, un hombre de 48 años oriundo de San José, detuvo su marcha metros más adelante y quedó a disposición de la Justicia.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores señala que el niño habría intentado seguir a un perro que cruzó la ruta segundos antes. El animal logró ser esquivado por otro transporte pesado, pero el menor terminó siendo alcanzado por el camión.

La abuela del pequeño, al advertir su ausencia, salió a buscarlo y se encontró con la dramática escena sobre la autovía. La familia del niño sería oriunda de San José y trabajaría en el establecimiento rural de la zona.

Mientras personal policial y de emergencias trabajaba en el lugar, se produjo además un segundo siniestro vial a pocos metros. Otro camión despistó y terminó dentro de un profundo zanjón al costado de la ruta. Bomberos y efectivos policiales debieron asistir al conductor, quien habría quedado atrapado dentro de la cabina con lesiones de consideración, indicó el sitio 03442.

La investigación quedó en manos de la fiscal de Colón, doctora Micaela Di Pretoro, quien ordenó las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho que generó una profunda conmoción en San José y Concepción del Uruguay.

Villa Elisa Niño Auto
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