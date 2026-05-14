FIFA anunció un importante e histórico cambio en la final del Mundial 2026, que reunirá el fútbol con la música en un mismo espectáculo.

Como si se tratara de la Super Bowl, la FIFA anunció que, por primera vez en la historia, la final de la Copa Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, tendrá un show de medio tiempo a cargo de artistas musicales. Shakira, Madonna y BTS se presentarán en el show del medio tiempo de la final del Mundial, que está programado para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la FIFA, la organización Global Citizen y la banda Coldplay, en un video protagonizado por Chris Martin junto a Elmo y otros personajes de Plaza Sésamo.

Shakira, Madonna y BTS serán parte del show de medio tiempo

shakira madona bts 1 Shakira, Madonna y BTS serán parte del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La incorporación del show de medio tiempo en la final del mundial también marca un precedente histórico en la Copa Mundial, ya que el tradicional descanso de 15 minutos se extenderá por media hora, pensando en las tres presentaciones musicales y el armado y desmontaje del escenario. Cabe mencionar que en las finales de la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025, ambas disputadas en Estados Unidos, también contaron con shows musicales en el medio tiempo. En el caso de la Copa América 2024, se presentó Shakira, en un show de 25 minutos, recibiendo fuertes críticas por la parte deportiva, ya que los jugadores tuvieron que disputar un segundo tiempo sin poder prepararse físicamente.

Un año después, en el Mundial de Clubes 2025, The Weeknd y Anitta se presentaron en el show de medio tiempo, el cual duró solo 10 minutos. Recordemos que este año, la Copa Mundial de Fútbol de 2026 se realizará en México, Estados Unidos y Canadá desde el 11 de junio al 19 de julio.