Luego de los acalorados cruces de cuartos de final, cargados de polémicas, quedaron definidos los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura y este jueves la Liga Profesional dio a conocer a los árbitros encargados de impartir justicia.
Después de las polémicas, se definieron los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura
La Liga Profesional confirmó a los encargados de impartir justicia en los partidos entre River ante Rosario Central y Argentinos contra Belgrano.
El sábado a las 19.30, River, que dejó afuera a Gimnasia, se medirá en el Monumental con Rosario Central, que tuvo un encuentro plagado de cuestionamientos en su triunfo ante Racing. El juez para el cruce será Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco irá al VAR.
El domingo a las 17.00 y en el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors, que superó a Huracán, recibirá a Belgrano, que eliminó a Unión, con el arbitraje de Nazareno Arasa y Lucas Novelli como encargado de la tecnología desde las cabinas de Ezeiza.
Los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura
Sábado 16 de mayo
19.30 River (2°B) – Rosario Central (4°B)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Laura Fortunato
Domingo 17 de mayo
17.00 Argentinos (3°B) – Belgrano (5°B)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Cristian Navarro
- Cuarto árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gastón Suárez