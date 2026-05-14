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Después de las polémicas, se definieron los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura

La Liga Profesional confirmó a los encargados de impartir justicia en los partidos entre River ante Rosario Central y Argentinos contra Belgrano.

14 de mayo 2026 · 18:26hs
Después de las polémicas

Después de las polémicas, se definieron los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura

Luego de los acalorados cruces de cuartos de final, cargados de polémicas, quedaron definidos los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura y este jueves la Liga Profesional dio a conocer a los árbitros encargados de impartir justicia.

El sábado a las 19.30, River, que dejó afuera a Gimnasia, se medirá en el Monumental con Rosario Central, que tuvo un encuentro plagado de cuestionamientos en su triunfo ante Racing. El juez para el cruce será Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco irá al VAR.

Darío Herrera, responsable de impartir justicia en Talleres vs. Belgrano en los octavos de final del Torneo Apertura.

Los octavos de final del Torneo Apertura ya tienen árbitros definidos

Franco Catena y Gabriel Morzán no tuvieron inconvenientes en superar el pesaje oficial.

Franco Catena tendrá su décima pelea profesional este viernes

arbitros torneo apertura 1
Después de las polémicas, se definieron los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura

Después de las polémicas, se definieron los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura

El domingo a las 17.00 y en el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors, que superó a Huracán, recibirá a Belgrano, que eliminó a Unión, con el arbitraje de Nazareno Arasa y Lucas Novelli como encargado de la tecnología desde las cabinas de Ezeiza.

Los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura

Sábado 16 de mayo

19.30 River (2°B) – Rosario Central (4°B)

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Laura Fortunato

Domingo 17 de mayo

17.00 Argentinos (3°B) – Belgrano (5°B)

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Cristian Navarro
  • Cuarto árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gastón Suárez

Árbitros Torneo Apertura Semifinales Liga Profesional
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