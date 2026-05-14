Después de las polémicas, se definieron los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura La Liga Profesional confirmó a los encargados de impartir justicia en los partidos entre River ante Rosario Central y Argentinos contra Belgrano. 14 de mayo 2026 · 18:26hs

Después de las polémicas, se definieron los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura

Luego de los acalorados cruces de cuartos de final, cargados de polémicas, quedaron definidos los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura y este jueves la Liga Profesional dio a conocer a los árbitros encargados de impartir justicia.

El sábado a las 19.30, River, que dejó afuera a Gimnasia, se medirá en el Monumental con Rosario Central, que tuvo un encuentro plagado de cuestionamientos en su triunfo ante Racing. El juez para el cruce será Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco irá al VAR.

Los octavos de final del Torneo Apertura ya tienen árbitros definidos Franco Catena tendrá su décima pelea profesional este viernes

arbitros torneo apertura 1 Después de las polémicas, se definieron los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura El domingo a las 17.00 y en el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors, que superó a Huracán, recibirá a Belgrano, que eliminó a Unión, con el arbitraje de Nazareno Arasa y Lucas Novelli como encargado de la tecnología desde las cabinas de Ezeiza. Los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura Sábado 16 de mayo 19.30 River (2°B) – Rosario Central (4°B) Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato Domingo 17 de mayo 17.00 Argentinos (3°B) – Belgrano (5°B) Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez