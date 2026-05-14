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River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula millonaria

La dirigencia de River se reunirá con la nueva representación del arquero e intentarán llegar a un acuerdo para ampliar el vínculo hasta diciembre del 2029.

14 de mayo 2026 · 18:35hs
River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán.

River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán.

La dirigiencia de River se reunirá la próxima semana con Gustavo Goñi y Matías Aldao, la nueva representación de Santiago Beltrán, para arreglar la extensión y mejora del contrato del arquero de 21 años. La intención es ampliarlo hasta diciembre del 2029 y aumentar su cláusula de rescisión a 100 millones de euros.

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Esas benditas casualidades del fútbol dispusieron que Santiago Beltrán fuera el arquero titular de River para el arranque del Torneo Apertura debido a las lesiones simultáneas de Franco Armani y Ezequiel Centurión en la pretemporada. Más allá de que dentro del club tenían bien considerado al arquero, debieron apurar los procesos y mandarlo a la cancha sin minutos en Primera.

Con una templaza impropia para un joven de 21 años y grandes actuaciones en uno de los arcos más pesados del país, Beltrán se transformó en una de las figuras de un equipo que en gran parte de lo que va del 2026 fue repudiado por los hinchas.

Con 13 vallas invictas sobre 23 partidos disputados y habiendo sido el héroe de la épica noche ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura, se metió en la prelista de Lionel Scaloni de cara a la próxima Copa del Mundo y varios clubes europeos posaron sus ojos en él debido a su presente y a su potencial. Es por esto que la dirigencia de River quiere moverse rápido y actualizar el contrato del guardameta, que estaba pensado para ser el titular en Reserva y el tercer arquero de la Primera.

River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán

santiago beltran 1
River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán.

River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán.

Cabe remarcar que hasta hace un mes atrás Beltrán no tenía representación. Desde el club le sugirieron que se buscase una teniendo en cuenta la gran cantidad de minutos que estaba acumulando y la importancia que estaba adquiriendo dentro del plantel.

Es por esto que, el pasado 28 de abril, selló su vínculo con la empresa Universal Twenty Two, que tiene como caras visibles a Gustavo Goñi y Matías Aldao. Precisamente ellos serán quienes llevarán a cabo la negociación junto a la cúpula dirigencial de River, comandada por Stefano Di Carlo.

La idea del Millonario, además de mejorar su salario y extender por dos años más su contrato (el actual vence en diciembre del 2027), es blindarlo con una cláusula de 100 millones de euros, estrategia que viene llevando a cabo el club desde el año pasado. Más allá de que es una cifra simbólica, la idea es elevar su precio de mercado teniendo en cuenta que habrá interés por el en la próxima ventana de transferencias.

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