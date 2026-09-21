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Sabrina Rojas y José Chatruc tendrían una fecha para intentar una nueva reconciliación

Cora Debarbieri aseguró que Sabrina Rojas y José Chatruc tendría hasta el 25 de septiembre para decidir si se da una segunda oportunidad.

21 de septiembre 2026 · 17:00hs
Sabrina Rojas y José Chatruc tendrían una fecha para intentar una nueva reconciliación.

Sabrina Rojas y José Chatruc tendrían una fecha para intentar una nueva reconciliación.

Según la periodista Cora Debarbieri, Sabrina Rojas y José Chatruc tendrían una fecha límite para definir si intentan una reconciliación. La versión fue planteada en Infama, el programa de América TV. “Yo voy a seguir con esta teoría. Lo que cuentan es que esto no es real. Es un histeriqueo porque siguen calientes. Discúlpenme el término, pero son muy sexuales”, sostuvo Debarbieri al referirse al vínculo entre ambos.

La periodista señaló que la supuesta fecha límite sería el 25 de septiembre. Según su versión, si para entonces ninguno de los dos inicia una nueva relación, podrían evaluar darse una nueva oportunidad.

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“Es decir: ‘Bueno, si de acá al 25 de septiembre no encontramos ninguno de los dos nada, mejor... Una pareja, ponele... nos damos una oportunidad’”, explicó.

El vínculo entre Rojas y Chatruc

La versión sobre una posible reconciliación surgió pese a que José Chatruc fue visto recientemente a los besos en un boliche con Priscila Crivocapich.

Sin embargo, Debarbieri sostuvo su teoría y explicó que Rojas y Chatruc mantienen un vínculo cercano desde su separación. Según contó, ambos suelen coincidir en distintos boliches y mantienen conversaciones cuando se encuentran.

“Ellos se encuentran mucho en algunos boliches. Charlan mucho. Se los ve con buena onda porque quedaron con buena relación”, afirmó la periodista.

Una reconciliación que no está confirmada

Por el momento, no existe una confirmación pública de Sabrina Rojas ni de José Chatruc sobre una eventual reconciliación.

La posibilidad de una segunda oportunidad entre ambos forma parte de la versión difundida por Debarbieri, quien sostiene que la relación podría retomarse si ninguno de los dos establece una nueva pareja antes de la fecha mencionada.

Sabrina Rojas José Chatruc septiembre
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