Qué servicios incluye una estrategia de growth marketing

Una estrategia de growth marketing conecta adquisición, conversión, datos, creatividad y ventas para trabajar sobre distintas etapas del crecimiento.

Una estrategia de growth marketing puede involucrar publicidad, SEO, datos, automatización, creatividad y procesos comerciales. Pero el valor no está en acumular servicios, sino en conseguir que cada área ayude a mejorar las decisiones de las demás.

Por eso, comprender qué incluye este tipo de estrategia requiere mirar qué función cumple cada capacidad dentro del recorrido de crecimiento y cómo se conecta con el resto.

1- Paid Media y SEO para generar demanda

Paid Media y SEO trabajan sobre la visibilidad y adquisición, aunque lo hacen desde lógicas diferentes.

Las campañas pagas permiten llegar rápidamente a determinadas audiencias, probar mensajes y detectar qué propuestas generan mayor respuesta. SEO, en cambio, construye presencia orgánica alrededor de búsquedas relevantes y puede sostener esa visibilidad más allá de la inversión publicitaria.

En una estrategia de growth, ambas disciplinas deberían intercambiar información. Los términos que muestran intención comercial en campañas pueden abrir oportunidades de contenido, mientras que las búsquedas orgánicas permiten identificar intereses o preguntas que luego pueden utilizarse para ajustar la pauta.

El objetivo no es simplemente aumentar tráfico. Importa atraer usuarios que tengan mayores posibilidades de avanzar dentro del negocio.

2- CRO y Web Readiness para mejorar la conversión

Generar más visitas tiene poco sentido si la experiencia posterior introduce fricciones.

Una landing confusa, tiempos de carga elevados, formularios demasiado extensos o una mala experiencia mobile pueden reducir el rendimiento incluso cuando la estrategia de adquisición funciona correctamente.

Ahí entran CRO y Web Readiness. Estas capacidades permiten analizar qué ocurre una vez que el usuario llega al sitio y detectar oportunidades para mejorar su recorrido.

El trabajo puede incluir revisión de mensajes, formularios, comportamiento y performance web, además de experimentos sobre determinadas páginas.

Dentro de una estrategia de growth, la web deja de ser solamente un soporte para campañas. Se convierte en una parte activa del proceso de conversión.

3- Data & AI para entender qué está funcionando

Las empresas suelen generar información desde muchas fuentes al mismo tiempo: plataformas publicitarias, analítica web, CRM, ecommerce o sistemas internos.

El problema aparece cuando esos datos permanecen separados.

Data & AI busca ordenar esa información para construir una lectura más completa del negocio. A partir de allí, la inteligencia artificial puede ayudar a analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones, automatizar determinadas tareas o acelerar procesos de decisión.

Pero sumar tecnología por sí sola no resuelve el problema. Si las fuentes están desordenadas o cada equipo utiliza definiciones distintas, el análisis también pierde valor.

La función de Data & AI dentro de growth es transformar información dispersa en señales que permitan decidir dónde invertir, qué segmento priorizar o qué parte del recorrido necesita ajustes.

4- Revenue Operations y automatización para conectar marketing y ventas

Una conversión de marketing no siempre termina convirtiéndose en una oportunidad comercial.

Revenue Operations trabaja justamente sobre esa transición. Busca conectar marketing, ventas y customer success, ordenar procesos dentro del CRM y mejorar la trazabilidad de los contactos a lo largo del funnel.

La automatización complementa ese trabajo mediante seguimientos, segmentaciones, nurturing y otras acciones que permiten mantener la relación después de una primera interacción.

Esta conexión puede cambiar incluso la lectura de las campañas. Un canal que genera leads más caros puede resultar más rentable si esos contactos avanzan con mayor frecuencia hacia una venta.

Un ejemplo es Growketing , una agencia especializada en growth, data e inteligencia artificial que trabaja bajo un modelo de Growth & Data Partner. Su enfoque de Revenue Operations contempla la detección de fricciones en el proceso comercial, la definición de criterios de segmentación e ICPs y su implementación en CRM. Al mismo tiempo, conecta esa información con áreas como Paid Media y Data & AI para entender no solo cuántos leads se generan, sino cuáles avanzan y terminan convirtiéndose en oportunidades comerciales.

5- Creatividad y contenido para sostener la experimentación

Una estrategia de growth necesita probar nuevas ideas. Para hacerlo, también necesita capacidad para producir mensajes, conceptos y piezas con suficiente velocidad.

La creatividad no queda entonces separada de performance. Los resultados obtenidos en campañas pueden mostrar qué argumentos funcionan mejor y servir como punto de partida para desarrollar nuevas variantes.

El contenido cumple otra función dentro del mismo sistema. Puede captar búsquedas, explicar soluciones, acompañar procesos de decisión o brindar materiales que ayuden al equipo comercial.

La inteligencia artificial permite acelerar determinadas etapas de producción y ampliar la cantidad de variantes disponibles. Sin embargo, ese volumen sigue necesitando criterio creativo y consistencia de marca.

No todas las estrategias necesitan los mismos servicios

Una empresa puede tener un problema puntual de posicionamiento, adquisición o conversión y necesitar concentrar sus recursos allí. En otros casos, las principales fricciones aparecen precisamente porque marketing, datos, creatividad y ventas funcionan de manera independiente.

Por eso, más que preguntarse cuántos servicios debería incluir una estrategia de growth marketing, conviene identificar dónde se está frenando el negocio. A partir de ese diagnóstico es posible definir qué capacidades hacen falta y, sobre todo, cuáles necesitan empezar a trabajar conectadas.