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Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos

Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei tras una nueva dificultad respiratoria. El miércoles emitirán otro parte médico.

21 de septiembre 2026 · 16:48hs
Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos.

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos.

El Sanatorio Mater Dei difundió este lunes un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el viernes luego de presentar dificultades para respirar. Según informaron desde la institución, la conductora de 99 años evoluciona favorablemente y continúa con el tratamiento específico para el cuadro que motivó su internación, además de los controles médicos correspondientes.

“Continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”, señala el comunicado firmado por Enrique Echague, director médico del Sanatorio Mater Dei.

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Mirtha Legrand fue internada nuevamente tras una recaída y quedó bajo seguimiento médico.

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El parte agrega que Mirtha recibió la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecieron “el respeto y el cariño transmitidos” durante estos días.

De no registrarse cambios en su estado de salud, el centro asistencial anticipó que difundirá una nueva actualización el próximo miércoles.

Una nueva internación tras recibir el alta

Mirtha Legrand había sido internada inicialmente el 7 de septiembre a raíz de un cuadro gripal que posteriormente derivó en bronquitis.

Tras permanecer varios días bajo seguimiento médico, recibió el alta el domingo 13 de septiembre y regresó a su domicilio, ubicado sobre la avenida del Libertador, para continuar allí con la recuperación.

Sin embargo, cinco días después debió ser trasladada nuevamente al Sanatorio Mater Dei debido a dificultades respiratorias y quedó internada para continuar con la atención médica.

Juana Viale reemplazó a su abuela en televisión

A raíz de la nueva internación, Juana Viale tomó el lugar de su abuela en las grabaciones de La Noche de Mirtha.

La actriz y conductora también continúa al frente de Almorzando con Juana, por lo que mantiene su participación habitual en la programación televisiva mientras acompaña la evolución de su abuela.

Mirtha Legrand médicos Salud
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La conductora continuará ahora su recuperación en su casa, luego de varios días de controles médicos y tratamiento en el Sanatorio Mater Dei.

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