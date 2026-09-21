Aldosivi ganó y mantiene viva la ilusión de quedarse en Primera

Aldosivi derrotó 1-0 a Atlético Tucumán en Mar del Plata. El Tiburón sumó tres puntos importantes en su lucha por la permanencia.

Aldosivi consiguió un triunfo que vale mucho más que tres puntos. El Tiburón derrotó 1-0 a Atlético Tucumán en el estadio José María Minella, por la décima fecha del Torneo Clausura, y alimentó su ilusión de mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino. Con esta victoria, el equipo marplatense suma puntos clave en su lucha por la permanencia.

En un partido discreto, con pocas situaciones claras y mucha disputa, el conjunto marplatense encontró la diferencia en el comienzo del segundo tiempo. A los 10 minutos, Tomás Fernández apareció para convertir y poner al local en ventaja.

Independiente Rivadavia le ganó a Barracas y es líder de la tabla anual

El primer tiempo había mostrado a un Aldosivi algo más decidido, aunque sin lograr transformar esa intención en una diferencia en el marcador. Lucas Castro estuvo muy cerca de abrir la cuenta a los 19 minutos, cuando su remate terminó estrellándose contra el palo.

Atlético Tucumán, por su parte, tuvo algunas aproximaciones, principalmente a través de Lautaro Godoy, pero tampoco consiguió inquietar demasiado a Lucas Acosta. El trámite fue cerrado y con demasiadas interrupciones, y ambos equipos se fueron al descanso sin goles.

Aldosivi edificó el triunfo en la segunda etapa

Para el complemento, Aldosivi movió el banco con el ingreso de Agustín Palavecino por Nicolás Cordero. La modificación le dio algo más de presencia ofensiva al local, que encontró el premio rápidamente.

A los 10 minutos llegó el único gol de la tarde. Tomás Fernández concretó la jugada y puso el 1-0 para el Tiburón, que pasó a jugar con la ventaja y comenzó a priorizar el orden para sostenerla.

TOMÁS FERNÁNDEZ PUSO EL 1-0 PARA ALDOSIVI



Una buena jugada colectiva del Tiburón para abrir el marcador ante Alético Tucumán.



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Atlético Tucumán intentó reaccionar y realizó modificaciones ofensivas, con los ingresos de Ramiro Ruiz Rodríguez y Alexis Canelo. Sin embargo, le costó generar peligro sostenido frente a una defensa local que se mostró firme.

En el tramo final, Aldosivi incluso llegó a marcar el segundo. A los 37 minutos, Martín García convirtió de cabeza tras una asistencia de Santiago Moya. Sin embargo, el festejo duró poco: el VAR advirtió al árbitro Sebastián Zunino, quien revisó la acción y terminó anulando la conquista.

EN UNA JUGADA DE LOCOS, EL VAR ANULÓ EL 2-0 DE ALDOSIVI



El Tiburón convertía el segundo gol ante Atlético Tucumán pero Sigali estaba offside



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Los minutos finales fueron de sufrimiento para el conjunto marplatense. Atlético Tucumán buscó el empate y tuvo algunas aproximaciones, entre ellas dos remates de Leandro Díaz en los últimos minutos. Aldosivi resistió y consiguió sostener la diferencia.

Con el pitazo final, el Tiburón celebró una victoria fundamental en su pelea por permanecer en Primera. El triunfo le permitió despegarse de Estudiantes de Río Cuarto en el fondo de la Tabla Anual, aunque la situación del conjunto marplatense continúa siendo complicada: ambos equipos también comparten el peor promedio y, de mantenerse ese escenario, Aldosivi estaría descendiendo por tener el segundo peor promedio.

Por eso, el 1-0 ante Atlético Tucumán representa para el equipo de Mar del Plata algo más que una victoria ajustada. Es un nuevo impulso para una pelea por la permanencia que todavía tiene varios capítulos por delante.

Como sigue el camino del Tiburón y Atlético Tucumán

En la próxima fecha el Tiburón visitará a Huracán. Este juego fue programado para el sábado 3 a partir de las 21.30 en el estadio Tomás A. Ducó. Ese mismo día, pero desde las 17, Atlético Tucumán recibirá a Barracas Central.