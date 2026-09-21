Uno Entre Rios | Ovación | Aldosivi

Aldosivi ganó y mantiene viva la ilusión de quedarse en Primera

Aldosivi derrotó 1-0 a Atlético Tucumán en Mar del Plata. El Tiburón sumó tres puntos importantes en su lucha por la permanencia.

21 de septiembre 2026 · 17:12hs
Aldosivi ganó y mantiene viva la ilusión de quedarse en Primera

Prensa Aldosivi

Aldosivi consiguió un triunfo que vale mucho más que tres puntos. El Tiburón derrotó 1-0 a Atlético Tucumán en el estadio José María Minella, por la décima fecha del Torneo Clausura, y alimentó su ilusión de mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino. Con esta victoria, el equipo marplatense suma puntos clave en su lucha por la permanencia.

En un partido discreto, con pocas situaciones claras y mucha disputa, el conjunto marplatense encontró la diferencia en el comienzo del segundo tiempo. A los 10 minutos, Tomás Fernández apareció para convertir y poner al local en ventaja.

liga profesional: independiente rivadavia retorno a lo mas alto de la tabla anual

Liga Profesional: Independiente Rivadavia retornó a lo más alto de la tabla anual

José Florentín, de cabeza, marcó el gol que le dio el triunfo a Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia le ganó a Barracas y es líder de la tabla anual

El primer tiempo había mostrado a un Aldosivi algo más decidido, aunque sin lograr transformar esa intención en una diferencia en el marcador. Lucas Castro estuvo muy cerca de abrir la cuenta a los 19 minutos, cuando su remate terminó estrellándose contra el palo.

Atlético Tucumán, por su parte, tuvo algunas aproximaciones, principalmente a través de Lautaro Godoy, pero tampoco consiguió inquietar demasiado a Lucas Acosta. El trámite fue cerrado y con demasiadas interrupciones, y ambos equipos se fueron al descanso sin goles.

Aldosivi edificó el triunfo en la segunda etapa

Para el complemento, Aldosivi movió el banco con el ingreso de Agustín Palavecino por Nicolás Cordero. La modificación le dio algo más de presencia ofensiva al local, que encontró el premio rápidamente.

A los 10 minutos llegó el único gol de la tarde. Tomás Fernández concretó la jugada y puso el 1-0 para el Tiburón, que pasó a jugar con la ventaja y comenzó a priorizar el orden para sostenerla.

Atlético Tucumán intentó reaccionar y realizó modificaciones ofensivas, con los ingresos de Ramiro Ruiz Rodríguez y Alexis Canelo. Sin embargo, le costó generar peligro sostenido frente a una defensa local que se mostró firme.

En el tramo final, Aldosivi incluso llegó a marcar el segundo. A los 37 minutos, Martín García convirtió de cabeza tras una asistencia de Santiago Moya. Sin embargo, el festejo duró poco: el VAR advirtió al árbitro Sebastián Zunino, quien revisó la acción y terminó anulando la conquista.

Los minutos finales fueron de sufrimiento para el conjunto marplatense. Atlético Tucumán buscó el empate y tuvo algunas aproximaciones, entre ellas dos remates de Leandro Díaz en los últimos minutos. Aldosivi resistió y consiguió sostener la diferencia.

Con el pitazo final, el Tiburón celebró una victoria fundamental en su pelea por permanecer en Primera. El triunfo le permitió despegarse de Estudiantes de Río Cuarto en el fondo de la Tabla Anual, aunque la situación del conjunto marplatense continúa siendo complicada: ambos equipos también comparten el peor promedio y, de mantenerse ese escenario, Aldosivi estaría descendiendo por tener el segundo peor promedio.

Por eso, el 1-0 ante Atlético Tucumán representa para el equipo de Mar del Plata algo más que una victoria ajustada. Es un nuevo impulso para una pelea por la permanencia que todavía tiene varios capítulos por delante.

Como sigue el camino del Tiburón y Atlético Tucumán

En la próxima fecha el Tiburón visitará a Huracán. Este juego fue programado para el sábado 3 a partir de las 21.30 en el estadio Tomás A. Ducó. Ese mismo día, pero desde las 17, Atlético Tucumán recibirá a Barracas Central.

Aldosivi Atlético Tucumán Torneo Clausura Permanencia
Noticias relacionadas
Argentina festejó con presencia entrerriana.

Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés hicieron historia

La camiseta que usará Argentina en la despedida de Messi.

Messi presentó la camiseta que usará en su último partido con la Selección Argentina

patronato sumo un punto que vale en la pelea por la permanencia

Patronato sumó un punto que vale en la pelea por la permanencia

Marcos Jaime peleó el último viernes en Sionista y este martes volverá a subirse al ring.

Los hermanos Marcos y Santino Jaime buscan ayuda para viajar

Ver comentarios

Lo último

Independiente Rivadavia le ganó a Barracas y es líder de la tabla anual

Independiente Rivadavia le ganó a Barracas y es líder de la tabla anual

Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés hicieron historia

Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés hicieron historia

Messi presentó la camiseta que usará en su último partido con la Selección Argentina

Messi presentó la camiseta que usará en su último partido con la Selección Argentina

Ultimo Momento
Independiente Rivadavia le ganó a Barracas y es líder de la tabla anual

Independiente Rivadavia le ganó a Barracas y es líder de la tabla anual

Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés hicieron historia

Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés hicieron historia

Messi presentó la camiseta que usará en su último partido con la Selección Argentina

Messi presentó la camiseta que usará en su último partido con la Selección Argentina

El 76% de los endeudados en Argentina recurre al crédito para pagar alimentos, salud y servicios

El 76% de los endeudados en Argentina recurre al crédito para pagar alimentos, salud y servicios

Patronato sumó un punto que vale en la pelea por la permanencia

Patronato sumó un punto que vale en la pelea por la permanencia

Policiales
Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Allanamientos en Concordia: dos personas detenidas, cocaína y más de 4 millones de pesos

Allanamientos en Concordia: dos personas detenidas, cocaína y más de 4 millones de pesos

Simuló su propio secuestro y le exigió $2 millones a su esposa: lo detuvieron en Paraná

Simuló su propio secuestro y le exigió $2 millones a su esposa: lo detuvieron en Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Ecoaliados suma cinco escuelas y amplía el circuito de reciclaje y economía circular en Paraná

Ecoaliados suma cinco escuelas y amplía el circuito de reciclaje y economía circular en Paraná

Colón: estudiantes realizaron la tradicional Quema del Muñeco en Parque Quirós

Colón: estudiantes realizaron la tradicional Quema del Muñeco en Parque Quirós

Del pánico al auxilio del seguro: el granizo provocó un aluvión de denuncias y consultas 

Del pánico al auxilio del seguro: el granizo provocó un aluvión de denuncias y consultas 

Evelyn Patricello, la uruguayense que regresó a bordo de la fragata ARA Libertad

Evelyn Patricello, la uruguayense que regresó a bordo de la fragata ARA Libertad

Entre Ríos: entre 2019 y 2023, los votos para gobernador crecieron 5,99%

Entre Ríos: entre 2019 y 2023, los votos para gobernador crecieron 5,99%

Dejanos tu comentario