Del pánico al auxilio del seguro: el granizo provocó un aluvión de consultas y denuncias

Tras la inédita tormenta de granizo registrada este domingo, las compañías y asesores de seguros de la región experimentan una fuerte suba en las consultas y trámites de reclamo por siniestros. Lorena Klocker, asesora del Instituto del Seguro con presencia en la zona de Villa Urquiza, La Picada, Colonia Celina y Paraná desde 2000, confirmó que es la primera vez en sus años de trayectoria que atiende una ola tan masiva de llamados.

Según explicó a UNO Klocker, la demanda en la agencia se divide en dos frentes principales. Por un lado, están los damnificados con cobertura activa, que son asegurados que cuentan con pólizas contra granizo o Todo Riesgo y que ya iniciaron el trámite formal para reparar las unidades afectadas. Y, por otro, las consultas preventivas, ya que un nutrido grupo de conductores que no sufrieron daños o contaban con coberturas básicas, acuden a consultar la posibilidad de ampliar sus pólizas ante el temor a nuevos eventos climáticos .

Qué trámite hay que hacer

Para gestionar el reclamo, los asegurados deben presentar su DNI, la tarjeta del vehículo, la licencia de conducir al día, fotografías del daño y el presupuesto elaborado por un taller chapista o sacabollos.

Una vez evaluada la documentación por la compañía (proceso que demora alrededor de 15 días según la demanda), se emite la orden de trabajo. Ante la emergencia, se da prioridad a la reposición de cristales, parabrisas y lunetas para garantizar que los vehículos continúen circulando mientras aguardan el turno con el chapista.

Cobertura tipo C

"Lo que hay que entender es que el costo de la cuota va a depender siempre del modelo y del valor de cada vehículo, ya que a mayor valor de la unidad, más alto es el precio del seguro", aclaró Klocker.

Asimismo expuso que, sobre la opción anterior al todo riesgo, está la cobertura tipo C, que es un seguro contra terceros con adicionales que incluye la protección contra granizo, cristales, luneta, parabrisas, cerraduras, robo e incendio, con cuotas que arrancan desde los $50.000 para arriba.

Por otro lado está la cobertura contra todo riesgo, que es la más completa y parte desde los $80.000 o 100.000 en adelante, cotizándose según el valor del auto e incluyendo el esquema de franquicia. "La franquicia es un monto fijo a cargo del cliente ante un daño propio; por ejemplo, si el arreglo de un siniestro cuesta un millón de pesos y la franquicia acordada es de 300.000 pesos, el asegurado abona esa suma y la compañía cubre los 700.000 pesos restantes", dijo la entrevistada.

Destrozos y angustia en Villa Urquiza: el testimonio de una vecina

El fenómeno afectó fuertemente a localidades como Villa Urquiza, Colonia Crespo, El Palenque, La Picada, La Celina y Colonia Nueva, dejando severos daños en automóviles, viviendas e infraestructura.

Una vecina de Colonia Crespo revivió los momentos de angustia vividos mientras transitaba en su automóvil junto a sus hijos y esposo durante lo más intenso de la pedrada. La mujer relató que el impacto de las piedras sobre la chapa se escuchaba "como si te estuvieran tiroteando" y describió la desesperación de encontrarse en la ruta sin ningún lugar donde refugiarse.

Su automóvil sufrió daños prácticamente totales en la carrocería y en partes estructurales, requiriendo una reconstrucción integral. No obstante, destacó el alivio de contar con una cobertura contra todo riesgo para afrontar los arreglos. Aún así, al llegar a su vivienda, se encontró con vidrios de ventanas y puerta ventana destrozados, sus mascotas asustadas escondidas en lugares de la casa mientras que a una gatita recién lograron hallarla a la madrugada.

En la zona urbana, la caída de granizo provocó además la rotura de cristales en viviendas, la destrucción masiva de calefones solares y daños en antenas de internet satelital Starlink. "En cuanto a los servicios de la zona, las casas del IAPV ya venían equipadas con su propio calefón solar, y además la gran mayoría de los vecinos había instalado el suyo de forma particular; lamentablemente, tras la pedrada, la mayoría de los tubos quedaron totalmente destruidos. Además de los destrozos en los autos y las viviendas, otra cosa en la que ocasionó muchísimo problema fueron las antenas de Starlink, la mayoría está sin funcionar", indicó la consultada.

Foto gentileza Luciano Zalazar

Pánico en la Expo Rural de María Grande y complicaciones en rutas

En María Grande, el temporal duró unos 45 minutos e impactó de lleno en el predio de la Sociedad Rural, donde más de 2.000 personas participaban de la segunda jornada de la Expo Rural. La violencia de la pedrada obligó a suspender los espectáculos y generó corridas hacia los galpones y galerías en busca de refugio.

Como consecuencia directa del granizo en el predio unas ocho personas resultaron heridas con lesiones leves y debieron recibir asistencia en el hospital Doctor Francisco Castaldo.

Decenas de vehículos estacionados a la intemperie y maquinaria agrícola de exhibición sufrieron abolladuras y roturas de vidrios. Sobre la Ruta Provincial 10, la escasa visibilidad y la acumulación de hielo provocaron despistes de vehículos hacia la banquina, requiriendo el trabajo conjunto de la Policía y los Bomberos Voluntarios para asistir a los automovilistas.

Hasta ayer, la última gran granizada que afectó severamente a General Ramírez ocurrió el pasado 27 de agosto de 2026, enmarcada dentro de un intenso temporal que azotó a varias localidades de la región. El Instituto Secundario D-176 Madre de Jesús resultó gravemente afectado por importantes filtraciones de agua en al menos tres aula. Vecinos y productores rurales de áreas aledañas en el departamento Diamante reportaron daños materiales en las carrocerías de automóviles estacionados a la intemperie y una fuerte preocupación por el impacto del hielo sobre los cultivos en desarrollo. Aún las aseguradoras y también los denominados sacabollos no han completado sus tareas en la mencionada localidad, y ya una nueva situación climática demanda de su tarea.