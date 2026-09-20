La banda británica Jamiroquai liderada por Jay Kay se presentó en el Hipódromo de San Isidro. El show recorrió más de tres décadas de música

Después de nueve años, Jamiroquai volvió a encontrarse con el público argentino. La banda británica liderada por Jay Kay se presentó el viernes 18 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, en un show producido por DF Entertainment, donde recorrió más de tres décadas de música y confirmó que su particular combinación de funk, disco, soul y acid jazz mantiene intacta su capacidad para hacer bailar.

Desde los primeros acordes de “(Don’t) Give Hate a Chance”, el público se entregó al ritmo. El bajo marcó el pulso de una noche que continuó con “Little L”, “Seven Days in Sunny June” y “Space Cowboy”, mientras Jay Kay recorrió el escenario acompañado por una banda ajustada y potente.

El repertorio avanzó entre distintas etapas de la carrera de Jamiroquai, sin separar los grandes éxitos de las canciones más recientes. “Alright” y “High Times” mantuvieron la energía, mientras “Disco Stays the Same” presentó una de las novedades de la banda: el tema es un adelanto de su próximo noveno álbum de estudio, el primero en casi una década.

La segunda mitad del concierto profundizó el clima festivo con “Travelling Without Moving”, “Canned Heat”, “Cosmic Girl” y “Love Foolosophy”. En el Hipódromo se encontraron distintas generaciones: quienes esperaban desde 2017 el regreso de la banda y quienes tuvieron por primera vez la posibilidad de verla en vivo.

El cierre llegó con “Virtual Insanity”, una de las canciones más emblemáticas de Jamiroquai, que en 2026 cumple 30 años. El clásico volvió a demostrar su vigencia y puso el broche a una noche en la que pasado y presente convivieron naturalmente. Con música nueva en camino y más de tres décadas de trayectoria, Jay Kay y su banda volvieron a demostrar que el groove sigue intacto.