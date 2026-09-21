La fragata ARA "Libertad" regresó este domingo al Apostadero Naval Buenos Aires tras completar el 54° Viaje de Instrucción de Guardiamarinas en Comisión , luego de recorrer casi 16.000 millas náuticas y visitar nueve puertos del exterior durante cinco meses.

Entre los tripulantes que formaron parte de esta experiencia se encontraba la subalférez de Gendarmería Nacional Evelyn Patricello, oriunda de Concepción del Uruguay y vecina del barrio San Isidro, quien integró la dotación que llevó adelante este tradicional viaje de estudios y formación a bordo del buque escuela de la Armada Argentina.

Una uruguayense formó parte del 54° Viaje de Instrucción de la fragata ARA "Libertad"

La llegada de la fragata se vivió con especial emoción en Dársena Norte, donde cientos de familiares y amigos de los tripulantes se acercaron desde temprano para acompañar el regreso. El ingreso del buque estuvo acompañado por la música de la Banda del Estado Mayor General de la Armada y por bengalas de humo de colores que dibujaron los colores patrios en el aire.

Uno de los momentos más esperados de la jornada se produjo cuando los tripulantes comenzaron a descender por la planchada de la fragata. En el muelle, familiares y amigos aguardaban con carteles, banderas y muestras de afecto para reencontrarse con quienes habían partido cinco meses atrás para cumplir con una misión de instrucción y representación del país.

Evelyn Patricello, la uruguayense que regresó a bordo de la fragata ARA "Libertad".

La jornada reunió también a personas que llegaron desde distintos puntos del país, algunas después de recorrer cientos e incluso miles de kilómetros para estar presentes. Cada familia vivió el regreso con su propia historia y emoción, aunque todas compartieron el orgullo de recibir nuevamente a sus seres queridos después de una experiencia que combinó formación, navegación y representación argentina en distintos puertos del mundo.

Para Evelyn Patricello, el regreso de la Fragata Libertad" significó también el cierre de una experiencia de formación y servicio que la tuvo durante cinco meses lejos de su ciudad. La presencia de una joven uruguayense entre los tripulantes del buque escuela constituye un motivo de orgullo para sus familiares, vecinos y para la comunidad de Concepción del Uruguay.