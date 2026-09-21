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Entre Ríos suma 15 medallas en el certamen en Santa Fe

La delegación de Entre Ríos consiguió dos oros, cuatro platas y nueve bronces en distintas disciplinas. Otros deportistas de la provincia continúan compitiendo.

21 de septiembre 2026 · 17:42hs
La paranaense Juliette Duhaime

Prensa Gobierno de Entre Ríos

La paranaense Juliette Duhaime, quien consiguió dos medallas de oro en Stand Up Paddle, en las pruebas sprint y técnica.

La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, acompaña la participación de los deportistas de Entre Ríos que representan a la delegación Argentina en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Hasta el momento, los atletas de la provincia suman 15 medallas: dos de oro, cuatro de plata y nueve de bronce, como resultado de sus actuaciones en distintas disciplinas.

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Entre las actuaciones destacadas se encuentra la de la paranaense Juliette Duhaime, quien consiguió dos medallas de oro en Stand Up Paddle, en las pruebas sprint y técnica. La deportista, que se formó en Paraná y comenzó a practicar la disciplina en el Balneario Municipal, se consolidó como una de las protagonistas del debut del SUP en el programa oficial de los Juegos Suramericanos.

También completaron su participación Lucía Clembosky, de Paraná, con una medalla de plata en SUP; Emiliano Calderón, de Paraná, con una medalla de plata y una de bronce en remo; Milagros Pereyra, de Concepción del Uruguay, con un bronce en bochas; Mía Yaya, de Concordia, con un bronce por equipos en golf; y Santiago Mayol, también de Concordia, con un bronce por equipos en gimnasia artística.

En el vóley femenino, María Eugenia Martínez, de Diamante, integró el seleccionado argentino que obtuvo la medalla de plata. También finalizaron su participación las entrerrianas Aldana Gómez, Agustina Bonetti y Cielo Bonetti, de Paraná, y Violeta Figueroa, de Villa Clara, integrantes del seleccionado argentino femenino de sóftbol que consiguió la medalla de bronce.

La presencia entrerriana continúa en distintas disciplinas. Paula Pedrozo, de Concordia, y Antonella Reding, de Villaguay, integran Las Yaguaretés, que disputarán la definición del rugby seven femenino. En sóftbol masculino continúan en competencia Federico Eder, Alan Peker, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Francisco Lombardo, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca y Teo Migliavacca.

También siguen representando a la Argentina Nelson Salinas, de Paraná, en tiro con arco; Betsabé Páez, de Crespo, en atletismo; Magdalena Garro, de Concepción del Uruguay, en canotaje; y Melina Spahn, de Crespo, en pelota vasca.

Los deportistas de Entre Ríos

La delegación entrerriana que participa de los Juegos está integrada por 28 deportistas: Betsabé Páez y Melina Spahn, de Crespo; Nelson Salinas, Federico Eder, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Francisco Lombardo, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Aldana Gómez, Agustina Bonetti, Cielo Bonetti, Emiliano Calderón, Juliette Duhaime y Lucía Clembosky, de Paraná; Alan Peker y Violeta Figueroa, de Villa Clara; Paula Pedrozo, Mía Yaya y Santiago Mayol de Concordia; Antonella Reding, de Villaguay; Magdalena Garro y Milagros Pereyra, de Concepción del Uruguay; y María Eugenia Martínez, de Diamante. Los representantes provinciales compiten en atletismo, bochas, canotaje, gimnasia artística, golf, pelota vasca, remo, rugby seven, sóftbol, stand up paddle, tiro con arco y vóley.

Entre Ríos Santa Fe Juegos Suramericanos Juliette Duhaime
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