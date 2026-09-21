Colón: estudiantes realizaron la tradicional Quema del Muñeco en Parque Quirós

Estudiantes de las escuelas secundarias de Colón recorrieron la ciudad con antorchas y realizaron uno de los momentos clave del festejo del día del Esudiante

La Promoción Estudiantil 2026 de Colón vivió el domingo por la noche una de las jornadas más esperadas de su calendario con la tradicional Quema del Muñeco en el Parque Quirós, acompañada por una importante concurrencia de estudiantes, familias y vecinos. La celebración marcó el cierre de una nueva etapa dentro de los festejos que cada septiembre reúnen a las promociones estudiantiles de la localidad y forman parte de una tradición sostenida durante generaciones.

La actividad comenzó el domingo alrededor de las 19:30 en la Parroquia Santos Justo y Pastor, donde los estudiantes compartieron imágenes y mensajes vinculados a la Promo 2026 y recibieron la bendición de sus antorchas. El sacerdote Daniel Petelín estuvo a cargo de la bendición y, posteriormente, los jóvenes iniciaron la tradicional caravana por avenida Urquiza rumbo al Parque Quirós. Decenas de antorchas encendidas acompañaron el recorrido mientras familias y vecinos esperaban el paso de los estudiantes y su llegada al predio.

“Toco”, el protagonista de la noche

El muñeco de este año fue bautizado por los estudiantes como “Toco” y presentó una particularidad en su diseño: fue construido y exhibido cabeza abajo. La estructura había sido trasladada durante la mañana desde el sector donde fue construida hasta el Parque Quirós, dentro del operativo logístico previsto para la jornada. Al caer la noche, las promociones se congregaron alrededor del muñeco con sus antorchas y, luego de la cuenta regresiva, concretaron la tradicional quema.

Lluvia, viento y una tradición que continuó

La noche estuvo atravesada por lloviznas y fuertes ráfagas de viento, condiciones que obligaron a ajustar algunos tiempos previstos para la ceremonia. Aun así, la programación principal pudo desarrollarse y los estudiantes concretaron la quema ante la presencia de una numerosa cantidad de personas en el Parque Quirós. Las imágenes de la jornada reflejaron distintos momentos de la celebración: el encendido de las antorchas, la caravana estudiantil, la llegada al Parque y la posterior quema de la estructura.

Un operativo preparado desde semanas atrás

La jornada contó con un dispositivo coordinado entre Municipalidad de Colón, Jefatura Departamental de Policía, familias y DTC Colón, luego de varias reuniones realizadas durante las semanas previas para definir aspectos de tránsito, seguridad, prevención y cuidado. Durante la noche se implementaron cortes de tránsito, vallados, controles de ingreso y presencia de personal policial y municipal en distintos sectores del predio. Como parte del esquema preventivo acordado previamente, no se permitió el ingreso de bebidas alcohólicas tanto para la quema como para el picnic.

La agenda estudiantil continúa hoy, Día del Estudiante, con el tradicional picnic de Primavera, también en el Parque Quirós, con música y espectáculo en vivo.