Uno Entre Rios | La Provincia | Colón

Colón: estudiantes realizaron la tradicional Quema del Muñeco en Parque Quirós

Estudiantes de las escuelas secundarias de Colón recorrieron la ciudad con antorchas y realizaron uno de los momentos clave del festejo del día del Esudiante

21 de septiembre 2026 · 14:21hs
Colón: estudiantes realizaron la tradicional Quema del Muñeco en Parque Quirós

Colón: estudiantes realizaron la tradicional Quema del Muñeco en Parque Quirós

La Promoción Estudiantil 2026 de Colón vivió el domingo por la noche una de las jornadas más esperadas de su calendario con la tradicional Quema del Muñeco en el Parque Quirós, acompañada por una importante concurrencia de estudiantes, familias y vecinos. La celebración marcó el cierre de una nueva etapa dentro de los festejos que cada septiembre reúnen a las promociones estudiantiles de la localidad y forman parte de una tradición sostenida durante generaciones.

Bendición y caravana de antorchas

La actividad comenzó el domingo alrededor de las 19:30 en la Parroquia Santos Justo y Pastor, donde los estudiantes compartieron imágenes y mensajes vinculados a la Promo 2026 y recibieron la bendición de sus antorchas. El sacerdote Daniel Petelín estuvo a cargo de la bendición y, posteriormente, los jóvenes iniciaron la tradicional caravana por avenida Urquiza rumbo al Parque Quirós. Decenas de antorchas encendidas acompañaron el recorrido mientras familias y vecinos esperaban el paso de los estudiantes y su llegada al predio.

Un minibús con estudiantes de Diamante despistó y chocó el guardarraíl. 

Colón: un minibús con estudiantes de Diamante despistó y chocó el guardarraíl

El sujeto fue aprehendido en la vía pública. Además, otro hombre que lo acompañaba quedó detenido por tenencia de drogas.

Colón: detuvieron a un hombre con pedido de captura internacional

“Toco”, el protagonista de la noche

El muñeco de este año fue bautizado por los estudiantes como “Toco” y presentó una particularidad en su diseño: fue construido y exhibido cabeza abajo. La estructura había sido trasladada durante la mañana desde el sector donde fue construida hasta el Parque Quirós, dentro del operativo logístico previsto para la jornada. Al caer la noche, las promociones se congregaron alrededor del muñeco con sus antorchas y, luego de la cuenta regresiva, concretaron la tradicional quema.

Lluvia, viento y una tradición que continuó

La noche estuvo atravesada por lloviznas y fuertes ráfagas de viento, condiciones que obligaron a ajustar algunos tiempos previstos para la ceremonia. Aun así, la programación principal pudo desarrollarse y los estudiantes concretaron la quema ante la presencia de una numerosa cantidad de personas en el Parque Quirós. Las imágenes de la jornada reflejaron distintos momentos de la celebración: el encendido de las antorchas, la caravana estudiantil, la llegada al Parque y la posterior quema de la estructura.

Un operativo preparado desde semanas atrás

La jornada contó con un dispositivo coordinado entre Municipalidad de Colón, Jefatura Departamental de Policía, familias y DTC Colón, luego de varias reuniones realizadas durante las semanas previas para definir aspectos de tránsito, seguridad, prevención y cuidado. Durante la noche se implementaron cortes de tránsito, vallados, controles de ingreso y presencia de personal policial y municipal en distintos sectores del predio. Como parte del esquema preventivo acordado previamente, no se permitió el ingreso de bebidas alcohólicas tanto para la quema como para el picnic.

La agenda estudiantil continúa hoy, Día del Estudiante, con el tradicional picnic de Primavera, también en el Parque Quirós, con música y espectáculo en vivo.

Colón Estudiantes escuelas
Noticias relacionadas
Destrozos en Villa Urquiza y heridos en María Grande generaron pico de demandas en compañías aseguradoras. Se prioriza reparación y aumento de coberturas

Del pánico al auxilio del seguro: el granizo provocó un aluvión de denuncias y consultas 

Evelyn Patricello, la uruguayense que regresó a bordo de la fragata ARA Libertad.

Evelyn Patricello, la uruguayense que regresó a bordo de la fragata ARA Libertad

Entre Ríos: entre 2019 y 2023, los votos para gobernador crecieron 5,99%.

Entre Ríos: entre 2019 y 2023, los votos para gobernador crecieron 5,99%

Este mes debuta el nuevo esquema de movilidad jubilatoria para 67.000 jubilados provinciales, que toma como referencia la paritaria docente

Movilidad jubilatoria: los aumentos se aplicarán solo sobre conceptos remunerativos

Ver comentarios

Lo último

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos

Copa Sudamericana: Boca ya sabe cuándo jugará por semis

Copa Sudamericana: Boca ya sabe cuándo jugará por semis

Cómo calentar antes de jugar al fútbol

Cómo calentar antes de jugar al fútbol

Ultimo Momento
Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos

Copa Sudamericana: Boca ya sabe cuándo jugará por semis

Copa Sudamericana: Boca ya sabe cuándo jugará por semis

Cómo calentar antes de jugar al fútbol

Cómo calentar antes de jugar al fútbol

Copa Libertadores: Estudiantes tiene fecha y hora para las semifinales

Copa Libertadores: Estudiantes tiene fecha y hora para las semifinales

Factores que influyen en la absorción de los suplementos

Factores que influyen en la absorción de los suplementos

Policiales
Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Allanamientos en Concordia: dos personas detenidas, cocaína y más de 4 millones de pesos

Allanamientos en Concordia: dos personas detenidas, cocaína y más de 4 millones de pesos

Simuló su propio secuestro y le exigió $2 millones a su esposa: lo detuvieron en Paraná

Simuló su propio secuestro y le exigió $2 millones a su esposa: lo detuvieron en Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Colón: estudiantes realizaron la tradicional Quema del Muñeco en Parque Quirós

Colón: estudiantes realizaron la tradicional Quema del Muñeco en Parque Quirós

Del pánico al auxilio del seguro: el granizo provocó un aluvión de denuncias y consultas 

Del pánico al auxilio del seguro: el granizo provocó un aluvión de denuncias y consultas 

Evelyn Patricello, la uruguayense que regresó a bordo de la fragata ARA Libertad

Evelyn Patricello, la uruguayense que regresó a bordo de la fragata ARA Libertad

Entre Ríos: entre 2019 y 2023, los votos para gobernador crecieron 5,99%

Entre Ríos: entre 2019 y 2023, los votos para gobernador crecieron 5,99%

Movilidad jubilatoria: los aumentos se aplicarán solo sobre conceptos remunerativos

Movilidad jubilatoria: los aumentos se aplicarán solo sobre conceptos remunerativos

Dejanos tu comentario