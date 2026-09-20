Paulo Londra anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum "entre CIELOS"

Paulo Londra confirmó que su nuevo álbum de estudio llegará a las plataformas el 21 de octubre. Antes, lanzará un nuevo single el 30 de septiembre

Paulo Londra confirmó la fecha de lanzamiento de su esperado nuevo álbum de estudio, entre CIELOS. El artista argentino anunció durante una transmisión en el stream de C0ker que el disco estará disponible en todas las plataformas digitales desde el 21 de octubre. El proyecto marcará una nueva etapa en su carrera, con una sonoridad renovada, más alegre y festiva, producida por Tiano y Lisan Beat.

El anuncio llegó después del estreno de “me asfixia LA CIUDAD”, canción que funciona como puerta de entrada a este nuevo universo musical. El tema presenta una faceta más íntima y vulnerable de Londra y propone una pausa frente al ritmo de la vida urbana, con una mirada puesta en el amor como refugio en medio del caos.

Antes del lanzamiento del álbum, el artista presentará un nuevo single el próximo 30 de septiembre. Será el último adelanto de entre CIELOS, un trabajo que estará compuesto por diez canciones: “no PAIN no GAIN”, “no VALE”, “hIGhLIGhTS”, “angelical”, “alucinaCIONES”, “el SALVADOR”, “hazme EL FAVOR”, “hasta que LLEGUE YO”, “me asfixia LA CIUDAD” y “maquiNANDOME”.

El nuevo material llegará en un año de movimiento para Paulo Londra, que también tiene previsto reencontrarse con el público porteño. El artista se presentará el 28 de noviembre en el Movistar Arena, en lo que será su último show del año en Buenos Aires.

La presentación será una oportunidad para escuchar en vivo las canciones de entre CIELOS y repasar algunos de los grandes éxitos de su carrera. El regreso tendrá además un antecedente especial: Londra ya agotó dos funciones consecutivas en el mismo recinto, donde volverá a encontrarse con sus seguidores para cerrar el año.