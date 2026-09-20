Uno Entre Rios | Show | Paulo Londra

Paulo Londra anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum "entre CIELOS"

Paulo Londra confirmó que su nuevo álbum de estudio llegará a las plataformas el 21 de octubre. Antes, lanzará un nuevo single el 30 de septiembre

20 de septiembre 2026 · 12:41hs
Paulo Londra anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum entre CIELOS

Paulo Londra confirmó la fecha de lanzamiento de su esperado nuevo álbum de estudio, entre CIELOS. El artista argentino anunció durante una transmisión en el stream de C0ker que el disco estará disponible en todas las plataformas digitales desde el 21 de octubre. El proyecto marcará una nueva etapa en su carrera, con una sonoridad renovada, más alegre y festiva, producida por Tiano y Lisan Beat.

Paulo Londra presentó una nueva etapa musical y anunció su próximo álbum

El anuncio llegó después del estreno de “me asfixia LA CIUDAD”, canción que funciona como puerta de entrada a este nuevo universo musical. El tema presenta una faceta más íntima y vulnerable de Londra y propone una pausa frente al ritmo de la vida urbana, con una mirada puesta en el amor como refugio en medio del caos.

paulo londra cierra el ano en buenos aires con un show especial

Paulo Londra cierra el año en Buenos Aires con un show especial

Jamiroquai 

Jamiroquai volvió a encontrarse con el público argentino

Antes del lanzamiento del álbum, el artista presentará un nuevo single el próximo 30 de septiembre. Será el último adelanto de entre CIELOS, un trabajo que estará compuesto por diez canciones: “no PAIN no GAIN”, “no VALE”, “hIGhLIGhTS”, “angelical”, “alucinaCIONES”, “el SALVADOR”, “hazme EL FAVOR”, “hasta que LLEGUE YO”, “me asfixia LA CIUDAD” y “maquiNANDOME”.

El nuevo material llegará en un año de movimiento para Paulo Londra, que también tiene previsto reencontrarse con el público porteño. El artista se presentará el 28 de noviembre en el Movistar Arena, en lo que será su último show del año en Buenos Aires.

La presentación será una oportunidad para escuchar en vivo las canciones de entre CIELOS y repasar algunos de los grandes éxitos de su carrera. El regreso tendrá además un antecedente especial: Londra ya agotó dos funciones consecutivas en el mismo recinto, donde volverá a encontrarse con sus seguidores para cerrar el año.

LEER MÁS: La Sole, Abel Pintos, Peteco Carabajal, Maggie Cullen y Félix Mateos en diálogo con UNO

Paulo Londra Álbum Música Movistar Arena
Noticias relacionadas
Emilia Cersofio en la redacción de UNO

Emilia Cersofio presenta "A la que te criaste" en La Vieja Usina de Paraná

el consejo provincial de cultura puso en agenda las proximas actividades

El Consejo Provincial de Cultura puso en agenda las próximas actividades

República Folklore: La Sole, Abel Pintos, Peteco y Maggie Cullen cuentan qué significa ser parte del gran festival

La Sole, Abel Pintos, Peteco Carabajal, Maggie Cullen y Félix Mateos en diálogo con UNO

Qué es una neumopatía y cuáles son los síntomas de la afección por la que internaron a Mirtha Legrand.

Qué es una neumopatía y cuáles son los síntomas de la afección por la que internaron a Mirtha Legrand

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos fortalece la prevención de adicciones con proyectos surgidos desde las comunidades

Entre Ríos fortalece la prevención de adicciones con proyectos surgidos desde las comunidades

Paulo Londra anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum entre CIELOS

Paulo Londra anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum "entre CIELOS"

Jamiroquai volvió a encontrarse con el público argentino

Jamiroquai volvió a encontrarse con el público argentino

Ultimo Momento
Entre Ríos fortalece la prevención de adicciones con proyectos surgidos desde las comunidades

Entre Ríos fortalece la prevención de adicciones con proyectos surgidos desde las comunidades

Paulo Londra anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum entre CIELOS

Paulo Londra anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum "entre CIELOS"

Jamiroquai volvió a encontrarse con el público argentino

Jamiroquai volvió a encontrarse con el público argentino

Anunciaron un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Anunciaron un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Fabricio Pistrilli. En las escuelas sobran juegos y falta entrenamiento físico

Fabricio Pistrilli. "En las escuelas sobran juegos y falta entrenamiento físico"

Policiales
Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Allanamientos en Concordia: dos personas detenidas, cocaína y más de 4 millones de pesos

Allanamientos en Concordia: dos personas detenidas, cocaína y más de 4 millones de pesos

Simuló su propio secuestro y le exigió $2 millones a su esposa: lo detuvieron en Paraná

Simuló su propio secuestro y le exigió $2 millones a su esposa: lo detuvieron en Paraná

El Pitbull que mordió a una niña en Paraná no será sacrificado: quedará con una ONG

El Pitbull que mordió a una niña en Paraná no será sacrificado: quedará con una ONG

Diamante: se dirigía al trabajo y volcó su auto

Diamante: se dirigía al trabajo y volcó su auto

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Entre Ríos fortalece la prevención de adicciones con proyectos surgidos desde las comunidades

Entre Ríos fortalece la prevención de adicciones con proyectos surgidos desde las comunidades

Anunciaron un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Anunciaron un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Carlos Sosa: Liderar es ayudar al que tiene que tomar decisiones bajo presión

Carlos Sosa: "Liderar es ayudar al que tiene que tomar decisiones bajo presión"

Concordia: más de 500 trabajadores perdieron sus empleos en el sector mercantil

Concordia: más de 500 trabajadores perdieron sus empleos en el sector mercantil

Antigüedades: el auge de los objetos que desafían el paso del tiempo

Antigüedades: el auge de los objetos que desafían el paso del tiempo

Dejanos tu comentario