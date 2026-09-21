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Manuel Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia: qué dice el escrito que presentó

El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, tenía hasta el martes para responder las dudas del fiscal, pero antes justificó su patrimonio en un escrito.

21 de septiembre 2026 · 17:15hs
Manuel Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia: qué dice el escrito que presentó.

Manuel Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia: qué dice el escrito que presentó.

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito para responder a las dudas del fiscal Gerardo Pollicita y justificar su patrimonio. El exfuncionario tenía hasta este martes para entregar la documentación solicitada sobre las inconsistencias que surgieron en la investigación, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

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Qué dice el escrito de Manuel Adorni

El documento, que consta de 78 páginas, fue presentado en la noche del domingo por su abogado Matías Ledesma y busca responder las 20 preguntas que el fiscal consideró que aún no tenían justificación, entre ellas el dinero en efectivo y la compra del inmueble en Indio Cuá.

El argumento del Gobierno es la seguridad. El vehículo que usaba en la Jefatura de Gabinete pertenece a un ente de Turismo y acumula multas millonarias.

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De acuerdo a la explicación, Adorni negó las acusaciones y afirmó que la evaluación patrimonial desde que ingresó a la función pública en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de este año “encuentra sustento razonable y verificable”.

Uno de los puntos marcados por Pollicita reside en la diferencia de más de $43 millones entre sus ingresos y sus gastos conjuntos con su esposa Bettina Angeletti. La defensa del exfuncionario remarcó que es una “brecha residual” y no una “desproporción manifiesta”.

Con respecto a las dudas sobre sus operaciones con criptoactivos no reguladas, señaló que se realizaron mediante ocho direcciones de Bitcoin entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública y que las billeteras se encuentran vacías.

Manuel Adorni Patrimonio Justicia
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