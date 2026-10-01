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Romeo Santos y Prince Royce agotaron las entradas para su show en Argentina

Romeo Santos y Prince Royce se presentarán juntos el 14 de noviembre en el Estadio Vélez, en el marco de su gira mundial. El show ya tiene localidades agotadas

1 de octubre 2026 · 17:32hs
Romeo Santos y Prince Royce agotaron las entradas para su show en Argentina

Romeo Santos y Prince Royce anunciaron el sold out para el show que ofrecerán el próximo 14 de noviembre en el Estadio Vélez. El encuentro reunirá en un mismo escenario a dos de las figuras más reconocidas de la bachata, en una presentación que celebra la vigencia de un género que conquistó al público en distintos países y generaciones.

Romeo Santos y Prince Royce: localidades agotadas para su visita a la Argentina

La presentación forma parte de “Better Late Than Never”, el proyecto que reunió por primera vez a ambos artistas en un álbum conjunto y que dio lugar a una nueva etapa compartida. La colaboración entre Romeo Santos y Prince Royce permitió reunir dos trayectorias fundamentales de la bachata contemporánea y trasladar esa conexión a los escenarios.

El regreso de los dos artistas se convirtió en uno de los encuentros más esperados por sus seguidores. Con una extensa trayectoria individual, Santos y Royce construyeron carreras marcadas por canciones que trascendieron las fronteras del género y llevaron la bachata a públicos de distintas partes del mundo.

Antes de su llegada a la Argentina, la gira recorrió distintos destinos de Latinoamérica, entre ellos México, Perú y Chile, además de 28 ciudades de Estados Unidos. El tour también tuvo su recorrido por Europa, con presentaciones en España, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Alemania y Francia.

En cada una de estas paradas, el espectáculo puso en primer plano los grandes éxitos de ambos artistas y el repertorio surgido de su trabajo conjunto. La propuesta combina así sus recorridos individuales con el atractivo de verlos compartir escenario y celebrar la historia de la bachata.

La cita en Buenos Aires será el 14 de noviembre en el Estadio Vélez y tendrá un condimento especial para el público argentino: las entradas ya se encuentran completamente agotadas. Romeo Santos y Prince Royce llegarán así al país con una fecha que promete reunir a miles de seguidores para celebrar en vivo a dos de los nombres centrales de la bachata.

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